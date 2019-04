Las carrozas ya están listas para repartir caramelos e ilusión por las ciudades españolas

A los Reyes Magos de Oriente les espera una larga noche... pero antes de comenzar a repartir los regalos, saldrán a la calle en las cabalgatas de cada ciudad española.

En este desfile no estarán solos, ya que irán acompañados de una gran comitiva de ayudantes que en este momento lo tienen todo controlado.

En Cádiz, como manda la tradición, ya han hecho el 'arrastre de latas' para que sus Majestades les escuchen. En Barcelona, tras meses de preparación, ya lo tienen todo listo.

Más de un millón de personas llenarán las calles de Sevilla para recibir a los Reyes Magos. Además, esta cabalgata cumple hoy 100 años y un cortejo de más de 3.000 personas recorrerán la ciudad en un desfile lleno de sorpresas.

En Madrid, la expectación por la indumentaria de sus Majestades sigue presente. Después de las críticas que tuvo el año pasado, parece que el desfile de este año será bastante similar. Desde el Ayuntamiento aseguran que el traje de Melchor, Gaspar y Baltasar será más clásico pero no desvelan nada más, es su secreto mejor guardado.

Como el año pasado, en la cabalgata no participarán animales para no estresarlos, no tendrá motivos religiosos y las carrozas reales serán las mismas que el año anterior. Según Nacho Santos, director artístico de la cabalgata este desfile será ''una oda a la curiosidad''

Lo que no cambia ningún año es la ilusión de los niños y por supuesto, los kilos de caramelos que repartirán esta tarde. Ahora solo queda irse a dormir pronto para que sus Majestades puedan trabajar con tranquilidad durante la noche.