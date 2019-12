La tecnología generó el 4% de las emisiones mundiales de CO2 en 2019

Es invisible, no se ve, pero todos los móviles que se están usando ahora mismo a nuestro alrededor contaminan más de lo que nos pensamos. Pero no solo los móviles, las tabletas, los relojes inteligentes, si no toda la tecnología, que es la responsable del 4% de emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. Expertos nos hacen saber que esta cifra se podría duplicar en 2025.

"Tenemos unos ordenadores que sueltan calor y hay que disiparlo. ¿Cómo se hace esto? Pues si la temperatura de fuera es lo suficientemente buena pues metiendo ese aire directamente, es el enfriamiento gratuito, y esto es importante en los centros de datos", nos dice el director asociado de Arup en España, Ramón Rodríguez.

Por ejemplo, los vídeos online generan el 1% de las emisiones. Esto son 300 millones de toneladas, las mismas que un país como España en todo un año. Así, es referible ver una serie en casa con fibra óptica que hacerlo en un teléfono móvil con conexión 3G.

"Las tecnologías modernas con un consumo similar están aumentando la capacidad de gestionar datos hasta 8 o 9 veces", concluye el directivo.