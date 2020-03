El mensaje de whatsapp de la madre de la niña contagiada de coronavirus en Madrid al resto de padres del colegio

La madre de la niña de 4 años contagiada por coronavirus en Madrid explica al resto de padres del colegio, en un mensaje de whatsaspp, como han ido actuando desde que conocieron que el padre de la pequeña, que había viajado a Bérgamo, en Italia, empezó a tener signo se gripe.

Asegura que llamó al 112 el pasado sábado para pedir que les hicieran pruebas a todos. El marido estaba con tos, diarrea, fiebre y a pesar de eso le dijeron que a la pequeña no le iban a hacer las pruebas porque "los niños no lo pillan". Añade que le dicen "que mande a la niña al colegio, porque está asintomática, les pido, les ruego que le hagan la prueba porque me parece inmoral llevarla a algún sitio sin saber su estado" se queja la madre.

"Nos sentimos aterrados y en shock " se lamenta esta mujer que también supo que era positivo en coronavirus el lunes por la mañana. Espera que "nadie más esté afectado por nosotros" y explica al resto de padres que su marido regresó de viaje el pasado 22 de febrero desde Italia.

La niña, dio positivo ayer a las 18 horas, se encuentra bien, tan solo con tos. Los padres también han superado la fiebre y su estado es bueno.