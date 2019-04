La Junta recrimina al alcalde de Coria por "inacción" tras detectarse malos olores

El Gobierno andaluz ha recriminado al alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González (PA), por su "inacción", después de que desde el ayuntamiento se señalara que los malos olores en distintas zonas de la localidad vienen "arrastrándose" desde hace tres años.

"Desde el ayuntamiento se dice que estos malos olores y sus consecuencias vienen arrastrándose desde hace tres años y le quiero preguntar al alcalde por qué hasta ahora no ha convocado una reunión de la junta local de seguridad, por qué no ha reunido a los portavoces", ha recalcado el portavoz del Gobierno, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Tras inquirir al regidor sobre su "inacción", el portavoz del Ejecutivo andaluz le ha reclamado que "cumpla su responsabilidad como alcalde", que "no se limita a querer trasladar la responsabilidad a otras administraciones", ha remachado. No obstante, ha hecho un "llamamiento a la tranquilidad" tras subrayar que los informes realizados "hacen hincapié en que las sustancias detectadas en las tuberías de aguas residuales de Coria no son cancerígenas".

Así, ha recordado que los vecinos afectados presentan síntomas leves, como afecciones en la garganta o en los ojos, algo que "nos preocupa -ha asegurado- pero no estamos hablando de afecciones graves y eso es algo que hay que resaltar", ha indicado. El portavoz del Gobierno ha insistido en que el regidor de Coria tiene que asumir su responsabilidad. "Primero vamos a arreglar el problema, pero vamos a cumplir también con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros encomendada", ha reclamado.