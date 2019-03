El 10% de los jóvenes españoles pierde un trabajo por subir a la red publicaciones inapropiadas

Escribir un comentario inapropiado en las redes sociales puede resultar muy caro. En España el 10% de los jóvenes, entre 16 y 34 años, pierden una oportunidad de trabajo por subir a internet publicaciones fuera de lugar.

Cada vez más empresas comprueban -antes y después de contratar a un candidato- el rastro que ha dejado en la red. Fotos comprometedoras o frases irrespetuosas, son algunas de las cosas que las empresas tienen muy encuenta antes de contratar a un candidato.

Aunque se intente borrar, una vez está en la red siempre permanece. "Hay cierto que no es borrable, es decir, si tu has puesto un comentario en una red social y luego te arrepientes, no se puede hacer nada", explica Joaquim Coll, un experto en seguridad en Internet.

Hoy las redes sociales nos hacen más que nunca esclavos de nuestras palabras.