Jóvenes de botellón o niños bañándose en la playa, las imágenes de gente saltándose las normas del coronavirus

Este sábado como máximo sabremos qué provincias y comunidades autónomas pasan a la Fase 1 de la desescalada por coronavirus en España el proximo lunes 11 de mayo. En cualquier caso, es importante que sigamos teniendo en cuenta que no hemos vencido a la COVID-19 y que tenemos que seguir siendo responsables.

En las últimas horas, según se han ido relajando las medidas de confinamiento, hemos visto una excesiva relajación en la prevención en las calles. Niños bañándose en las playas de San Sebastián estando prohibido o concentraciones de jóvenes en Madrid o Barcelona son algunos ejemplos.

La imagen de la Plaza de Los Ángeles en Barcelona muestra una reunión de jóvenes sin mantener la distancia social en plena Fase 0 por el coronavirus. Y es que se siguen repitiendo imágenes de gente saltándose las normas: "Como si no pasara nada", lamenta un transeúnte. No llevan mascarillas ni cumplen las medidas higiénicas. Cenan y compran allí mismo latas de cerveza: "No debería haber gente bebiendo en grupo en la calle", lamenta una vecina.

Pero no solo incumplen los jóvenes: también hemos visto a niños bañándose en las playas de San Sebastián. Padres con sus hijos ajenos a toda prohibición, ya que el baño no está permitido. La llegada de dos agentes consiguió vaciar la playa: "Esto funciona a base de multas, porque si no la gente no hace caso", opina una transeúnte.

Las autoridades sanitarias advierten muy seriamente: "Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado", lamenta Fernando Simón, director de Emergencias y Alertas Sanitarias. Del comportamiento de todos dependerá que pasemos o no esta pandemia de coronavirus.