Johnny Depp muestra su apoyo a los afectados por la DANA: "La resiliencia y la fuerza de la gente es conmovedora"

El actor de cine Johnny Depp ha mostrado su apoyo a los afectados por la DANA. Depp destaca la "resiliencia y la fuerza del pueblo español". Así lo ha expresado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Depp acudía a presentar su segundo proyecto como director 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'. El actor ha subrayado que tras su última visita el pasado septiembre al país con motivo del Festival de San Sebastián, "es un honor y privilegio estar aquí, tras la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo".

"Somos una pizca de experiencia en comparación con la devastación y las cosas por las que está pasando la gente", ha dicho.

En esta línea, el actor ha manifestado que "todo nuestro corazón está con toda la gente de España". Asimismo, ha subrayado de nuevo "la resiliencia y la fuerza de la gente". Por último, ha agradecido la acogida del Festival, no sin antes ofrecer su apoyo a los afectados: "nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera".

Miles de voluntarios y de efectivos del Ejército trabajan en tareas de limpieza, búsqueda y rescate de personas tras las inundaciones provocadas por la DANA. Numerosas personas han perdido sus casas o a un ser querido y otros han permanecido días sin poder verse debido a la situación en las carreteras. Las inundaciones por la DANA han dejado 222 víctimas mortales. La mayoría se registran en Valencia con 214 víctimas, según la información facilitada por el Centro de Integración de Datos (CID). Asimismo, hay 32 casos de personas desaparecidas cuyos expedientes judiciales siguen abiertos y ocho cuerpos pendientes de identificar.

Johnny Depp en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Depp acudía al Festival de Cine Europeo de Sevilla a con su segunda película dirigida: 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'. Con ella, la experiencia de director "ha sido una alegría porque ser solo director es un placer diario" a la vez que confiesa haberse sentido "maravillado con el resultado de la película".

Cuestionado sobre su faceta como actor después de ver a alguien "tan parado" en rueda de prensa y tan activo en pantalla, ha bromeado con que "creo que a eso se le llama esquizofrenia". Asimismo, ha confesado que es "tímido por naturaleza", pero siempre ha querido darle "algo interesante a sus personajes", a los que conoce "mejor que los guionistas" por los cambios que ha introducido.

Al hacer balance de su labor delante de la cámara, se ha identificado con personajes como Eduardo Manostijeras, "probablemente el más cercano" a él, o el capitán Jack Sparrow, del que ha dicho que "gracias a los personajes te atreves a decir cosas que jamás te atreverías a decir en la vida".

El filme se desarrolla durante un torbellino de 72 horas en las que Modi vive una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916.

