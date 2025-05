Investigan a un taxista por negarse a llevar al hospital a una mujer en pleno parto que terminó dando a luz en la calle

Según recoge El Norte de Castilla, Ana María Devoz, embarazada de 38 semanas y media, comenzó a sentir contracciones al salir de los cines Vallsur, en Valladolid, el pasado sábado. Su pareja, Nelson Salcedo, decidió entonces pedir un taxi para llegar cuanto antes al hospital. Pero,a pesar de la situación, lo que menos esperaban era que el conductor del vehículo se negara a realizar el trayecto.

"Cuando vio la situación solo repetía 'que no, que no, que no'"

"Sin saber que todo iba a ser tan rápido", cuenta Nelson, decidieron pedir un taxi en cuanto Ana empezó a notar que el parto estaba en marcha. "Ya habíamos metido las bolsas de las compras que habíamos hecho previamente y mi mujer incluso puso una toalla en la parte trasera del taxi para tratar de no manchar nada e intentar llegar al hospital", relata. Ana se subió al coche pensando que serían trasladados de inmediato, pero no fue así.

Según cuenta Nelson, natural de Colombia, el conductor del taxi les dijo varias veces que no podía llevarles, sin ofrecer una explicación clara. "Cuando vio la situación solo repetía 'que no, que no, que no' y así tal cual se fue. Nos quedamos muy sorprendidos en ese momento", explica desde el Hospital Río Hortega, donde finalmente nació su hija Ainara.

Al bajarse del vehículo, Ana ya no pudo continuar caminando. Apenas unos metros más adelante, se desplomó en el paso de peatones que conecta el centro comercial con el Paseo de Zorrilla. "A los segundos varias personas se acercaron a ayudar, gracias a Dios. Un chaval llamó a emergencias y otro se quedó conmigo, y al poco nos ayudaron la policía primero y la ambulancia después", recuerda Nelson, emocionado por la reacción de quienes sí estuvieron a su lado.

El taxista podría enfrentarse a consecuencias penales

El conductor ha sido identificado y, según informa Europa Press y recoge El Norte de Castilla, el caso ya ha sido trasladado al juzgado competente. Ahora se investigará si la negativa a prestar ayuda puede constituir un delito de omisión del deber de socorro, dado que se trataba de una situación de urgencia médica. No se descarta que pueda ser detenido si el juzgado así lo considera.

Además, se le abrirá un expediente interno para comprobar si su licencia y permisos están en regla, y se estudiará si procede aplicar alguna sanción administrativa por negarse a realizar el servicio.

A pesar del mal trago, la pareja prefiere centrarse en lo importante: que Ana y la pequeña Ainara están bien. "Estamos muy contentos por la excelente ayuda que recibimos por parte de la policía, los sanitarios y, sobre todo, de quienes se pararon a ayudarnos en esos primeros momentos", concluyen.

