Se intensifican los controles en carreteras por el coronovirus en este Jueves Santo

Desde la DGT, Dirección General de Tráfico, se hace un nuevo llamamiento al compromiso y a la responsabilidad durante el confinamiento por el coronavirus. Estos días de Semana Santa, se han establecido controles en las carreteras para verificar el motivo de los desplazamientos.

En el día de ayer se registraron retenciones kilométricas en algunas carreteras, sobre todo, de la Comunidad de Madrid.

La DGT tuvo que explicar que los atascos se registraron por los controles establecidos, no por viajes de vacaciones o a segundas residencias. "La gente no está yéndose a segundas residencias, solo que los pocos que se mueven tienen que pasar por el control y a muchos les ha pillado de regreso a casa", han asegurado desde Tráfico.

La Guardia Civil ha establecido en las carreteras 150 controles fijos tanto de día como de noche para evitar desplazamientos no permitidos por la pandemia de coronavirus esta Semana Santa.

La Policía Nacional también recuerda que en un comunicado que "se deben de cumplir las medidas establecidas en la normativa por la que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria". Sólo se podrá circular por las vías o espacios de uso público para la realización de una serie de actividades "muy concretas". Por supuesto no están, entre esas actividades, el traslado a segundas residencias y nos recuerdan que las fuerzas de seguridad "velarán en la calle para que este tipo de desplazamientos no se lleven a cabo", sancionando a los que hagan desplazamientos no autorizados.