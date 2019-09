Un influencer catalán ha recibido miles de críticas por parte de sus seguidores al mostrar la muerte de su abuelo. El joven subió varios stories de los últimos días del hombre en el hospital.

En los stories muestra la evolución de su abuelo Paco, junto a mensajes como "no te vayas, por favor", o "no sabéis lo duro que es esto".

Después subió un vídeo sin camiseta bailando una canción de reggaetón que se llama 'Que tengo que hacer' de Daddy Yankee en honor a su abuelo difunto.

Tras las críticas recibidas publicó un story donde decía:

"Siento de corazón si he molestado a alguien con mi forma de expresarme. No soy un experto ni pretendo se un ejemplo para nadie, precisamente porque muchas veces me equivoco...". A lo que finaliza diciendo "me he equivocado en algunas cosas pero todos somos personas".