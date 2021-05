Hoy es el Día del Orgullo Friki: 10 frases 'geek' para celebrarlo

Cada 25 de mayo, el Día del Orgullo Friki saca a relucir el lado más geek de todas las personas. Esta celebración cumple quince años de vida en este 2021. Fue allá por el año 2006 cuando un grupo de jóvenes empezó a debatir sobre el término friki y el bloguero español, conocido como El Señor Buebo, se lanzó a crear una web y organizó la primera edición de este Día del Orgullo Geek como forma de reivindicar un auténtico estilo de vida. Poco a poco, se empezó a adherir más gente a la iniciativa que logró juntar a cerca de quinientas personas en una de las primeras actividades conmemorativas de este día en Madrid.

Tras el triunfo de la primera edición del Día del Orgullo Friki, la celebración se empezó a expandir por todo el mundo. En el año 2008 el Geek Pride Day llegó a Estados Unidos y, en la actualidad, ya tiene carácter internacional. La elección del 25 de mayo para festejar al mundo geek no es casualidad. Este día en 1977 se estrenó la primera película de la saga Star Wars y, además, coincide con el Día de la Toalla. ¿Qué tiene que ver? Pues que ese día surgió para homenajear a Douglas Adams, autor de La guía del autoestopista galáctico, obra que también forma parte del universo friki.

Las mejores frases geek para celebrar el Día del Orgullo Friki

¿Sabías que la palabra friki forma parte del diccionario de la RAE desde el año 2012? Los frikis admiran y debaten sobre las series, libros, películas, juegos, cómics o videojuegos que más les gustan. Y esta jornada, que habitualmente contaba con varias actividades multitudinarias que la covid ha restringido, llenan las redes sociales para demostrar su orgullo por ser frikis.

Aunque este universo engloba a mucha gente, obras y géneros, vamos a hacer un listado con algunas de las frases más célebres de diferentes películas para conmemorar el Día del Orgullo Geek:

- "No, yo soy tu padre". El imperio contraataca.

- "Un momento. Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?". Regreso al futuro.

- "Mira detrás de ti, ¡un mono de tres cabezas!". Monkey Island.

- "No existen preguntas sin respuesta, solo preguntas mal formuladas". Matrix.

- "It's dangerous to go alone! Take this". The legend of Zelda.

- "No importa cuán capacitado estés, tú solo no puedes cambiar el mundo. Pero eso es lo maravilloso de este mundo." Death Note.

- "¡Corred insensatos!". El señor de los anillos: la Comunidad del Anillo.

- "Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir". Blade Runner.

- "Preferiría ser un mono sin cerebro que un monstruo sin corazón". Dragon Ball Z.

- "Thank you Mario! But our princess is in another castle!". Super Mario Bros.