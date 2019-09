Descubre cómo empezar la semana con buen pie con la predicción diaria del horóscopo de hoy lunes, 30 de septiembre ofrecido por Rappel. Conoce qué le deparan los astros en el amor, el dinero y la salud a todos los signos del zodiaco: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Géminis, Leo , Libra y Escorpio.

Piscis

Salud: Dolores de estómago o un cólico inoportuno pueden hacerte pasar una mala noche. Debes tomar algún digestivo si cenas fuera. Dinero: Si tienes oportunidad, invierte en un piso. Será una forma de ahorrar de cara al futuro. No prestes dinero sin que te firmen un papel. Amor: Estarás de acuerdo con tu pareja, aunque sois muy diferentes, intenta mejorar la comunicación. Posible evento familiar el fin de semana.

Acuario

Salud: Mejorarás bastante de unos dolores de huesos, pero no hagas ejercicios bruscos. Controla tu alimentación, has engordado un poco. Dinero: Las van bien en tu trabajo habitual, pero no quieras retomar lo que dejaste por hacer. Una propuesta que no esperas te llenará de alegría. Amor: Estás con una gran decepción en el plano sexual y tu pareja tampoco te motiva. Organiza un corto viaje para los dos solos.

Capricornio

Salud: Es muy posible que durante los próximos días sufras irritaciones y picor en los ojos. No te toques ni utilices remedios caseros. Ve al medico. Dinero: No tengas ningún problema a la hora de reclamar lo que es tuyo. Pronto te ofrecerán algo muy bueno relacionado con tu trabajo. Amor: No muestras todo tu afecto y tu pasión a las personas que quieres, eso puede volverse en tu contra, intenta rectificar.

Sagitario

Salud: Sufrirás ligeros dolores de cabeza o reumáticos debido, probablemente a los cambios bruscos de temperatura. No te fíes del sol. Dinero: No te fíes de las ofertas o chollos que te ofrezca cualquiera, quizá quiera convertirte en la víctima de un timo. El número 2 te dará suerte. Amor: Un pequeño viaje te puede llevar a encontrarte con una persona muy especial. Aprovecha el momento y disfrútalo.

Escorpio

Salud: Sufrirás ardores de estómago y pesadez. No te excedas en la mesa, sobre todo por las noches y toma alguna infusión. Dinero: Vas a recibir un dinero extra que no esperas, y te vendrá de maravilla. Eso sí, no olvides que es mejor compartirlo. Amor: No recibes todo el cariño que te gustaría por parte de tu pareja y te hace sentir triste. Háblalo y explica tus necesidades.

Libra

Salud: Ahora será un buen momento para que te sientas en plena forma, no olvides hacer más ejercicio y mejorar tu alimentación. Dinero: Últimamente no estás ahorrando nada, lo cual supone un problema, porque muy pronto tendrás que hacer frente a un pago inesperado. Amor: Habrá un anuncio de boda o embarazo en la familia, lo cual te llenará de alegría. Tu vida sentimental por ahora marchará bien.

Virgo

Salud: Te pueden doler los hombros y la espalda por un problema de cervicales. No hagas ejercicios bruscos ni cojas mucho peso. Cuídate más. Dinero: No busques cambios rápidos ni soluciones inmediatas a los problemas, ya que esas cosas no suelen salir bien. Ten paciencia. Amor: Vivirás momentos de pasión y euforia. Por fin vas a obtener el cariño y la atención de la persona amada, pero también pon de tu parte.

Leo

Salud: Debes hacer más de ejercicio y evitar el sedentarismo en el que últimamente estás cayendo. Aprovecha los ratos libres para hacer deporte. Dinero: Te agobiará una deuda a la que tendrás que hacer frente en breve. Si necesitas ayuda, no tengas problema en pedirla a tu familia. Amor: Debes mostrar más cariño a tu pareja. Últimamente tienes una actitud muy distante y hace que se enfríe tu relación, intenta modificarlo.

Cáncer

Salud: Tu cuerpo puede darte un aviso. No te asustes y empieza a cambiar tus hábitos. Dedícate a la vida sana y deja los problemas en el trabajo. Dinero: Por fin vas a permitirte ese capricho que deseas desde hace tiempo. Llega el momento de comprobar que el esfuerzo ha valido la pena. Amor: Si no tienes pareja, prepárate la vida te tiene reservada una sorpresa para los próximos días. Aprovecha la oportunidad y disfrútalo.

Géminis

Salud: No te fíes del buen tiempo, todavía puedes coger un catarro que te fastidie el fin de semana. Ten cuidado con lo que comes fuera de casa. Dinero: No te vuelques tanto con los falsos amigos que abusan de tu generosidad y tu buena voluntad. En el trabajo, nuevas propuestas. Amor: Es posible que te encuentres con una persona que ha sido muy importante en tu vida. Sé prudente y no te dejes lleva por los sentimientos.

Tauro

Salud: Una afonía o dolor de garganta puede fastidiarte unos días. Préstale la atención que merece y no abuses de las fiestas nocturnas. Dinero: No esperes recibir un dinero que te deben desde hace tiempo y que estás esperando cobrar. Ten paciencia y espera un poquito más. Amor: Buen momento para vivir días de pasión con tu pareja. Si has comenzado una relación hace poco, todo va a marchar de maravilla.

Aries

Salud: Es muy posible que pases unos días un poco triste. No te agobies tanto por los problemas cotidianos, ya que gozas de buena salud. Dinero: Todo va a ir mejorando poco a poco y te vas a sentir muy a gusto en el trabajo. Si tienes que hacer alguna prueba, te va a saldrá bien. Amor: Despistas con frecuencia a tu pareja. Procura hablar claramente de tus sentimientos y así evitarás esos celos que te atormentan.