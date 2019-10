Horóscopo de hoy, domingo 29 de septiembre: Predicción de Rappel

Si tienes pensado viajar, disfrutar de un día de ocio o descansar en tu día libre, consulta la predicción diaria del horóscopo de hoy domingo, 29 de septiembre ofrecido por Rappel. Descubre qué le deparan los astros en el amor, el dinero y la salud a todos los signos del zodiaco: Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Géminis, Leo , Libra y Escorpio.

Piscis

Salud: No cometas locuras y ve con cuidado, es posible que sufras un accidente, por un despiste, aunque no tendrá consecuencias graves. Dinero: Si trabajas por cuenta propia, todo va a funcionar de maravilla, pero si no es así, tendrás algún enfrentamiento con tus superiores. Amor: Pueden surgir una pelea en tu entorno familiar y tú serás la persona encargada de poner paz. Sé muy prudente.

Acuario

Salud: Si tienes algún problema en la piel consulta a un dermatólogo y no te apliques cualquier crema que te haya recomendado alguien. Dinero: Tus ingresos van a aumentar considerablemente durante los próximos días, por lo que te vas a permitir ese capricho, que tanto deseas. Amor: Atraviesas momentos de desencanto con tu pareja. Intenta poner de tu parte para superar este bache. Una cena sorpresa sería buena idea.

Capricornio

Salud: Cuida tus pies y utiliza siempre un calzado adecuado y cómodo. si no quieres tener problemas de espalda. Haz más ejercicio. Dinero: Buen momento para todo lo relacionado con el trabajo, nuevas propuestas te harán cambiar de vida. Si necesitas ayuda, acude a tu familia. Amor: Habrá buen rollo en la familia y un excelente ambiente en el hogar. Es posible que pronto recibas la noticia de una boda o embarazo.

Sagitario

Salud: Tendrás molestias en los ojos, como irritación o alergias, si esto persiste, lo más adecuado es que acudas a un oftalmólogo. Dinero: No frenes tus proyectos y tira hacia adelante con todo lo que tengas entre manos. Los negocios y las inversiones te irán bien. Amor: Las relaciones con los amigos, van bien. pero en pareja te falta algo de marcha. Necesitas más pasión y sexo, tienes que hablar claro.

Escorpio

Salud: Un resfriado inoportuno te hará estar mal durante unos días, aun así, tendrás fuerzas para cuidar de un familiar que está algo delicado. Dinero: No te asocies con nadie a quien hayas conocido hace poco. Si estás pendiente de un préstamo o crédito hipotecario, te lo concederán. Amor: Discutes por todo y sin darte cuenta estás inaguantable. Los celos son motivo de dudas. Trata de sacar tu lado más sexy.

Libra

Salud: Puede que tengas unas décimas de fiebre o escalofríos que te hagan pensar en una gripe, pero lo cortarás pronto. Abrígate. Dinero: En estos días, tendrás una agradable sorpresa en el tema económico y laborales, con lo que podrás ayudar a tu familia. Amor: La relación que mantienes puede pasar por unos momentos de duda y confusión y el enfado, te durará varios días, razona.

Virgo

Salud: Sólo por precaución te harás unas pruebas o chequeo y todo irá bien. Algún dolor en el pecho puede deberse a gases. Dinero: No pienses que por una herencia cambiará tu destino, porque no es así. Con mucho esfuerzo conseguirás superar un pequeño bache. Amor: Las relaciones afectivas mejoran y el entendimiento con tu pareja será bueno. No comentes vuestras discusiones con nadie.

Leo

Salud: Tus cervicales se resentirán, así que adopta precauciones a la hora de hacer gimnasia. Los baños con agua caliente y sal te irán bien. Dinero: No te precipites en vender algo y trata de mantener lo que tienes. Tu trabajo y tus ingresos mejorarán por una recomendación. Amor: Debes corresponder al cariño que te dan. Con el paso del tiempo tu actitud ha cambiado mucho sin darte cuenta. Regala algo a tu amor.

Cáncer

Salud: Tu buen ánimo para sacar fuerzas de flaqueza hace que la gente te envidie por tu jovialidad. Dar largos paseos te irá muy bien. Dinero: No inviertas a lo loco en lo que no tienes ni idea, porque te equivocarás. Continúa en tu trabajo y trata de que se te reconozca más. Amor: Durante estos días pueden surgirte alguna pequeña aventura que no debes desaprovechar. Vivirás momentos de gran pasión.

Géminis

Salud: Acude a un especialista si te molestan los pies, pues puedes tener un problema de reúma o artrosis. ¡Cuidado con las comidas!. Dinero: Aprovecha el momento para pedir un aumento de sueldo y valorar tu trabajo. Te surgirá un trabajo que te hará conseguir un dinero extra. Amor: No quieres complicaciones y te encantar ir a tu aire. Se te declarará alguien, al que consideras sólo un amigo desde hace mucho tiempo.

Tauro

Salud: Estás pasando por un momento de total aburrimiento, y no duermes bien, intenta cambiar estos hábitos y trata de llevar una vida ordenada. Dinero: No malgastes tu generosidad con quien no se lo merece, harás el ridículo. Suerte en los juegos de azar con el número 8. Amor: Aunque tienes una relación estable te gusta provocar situaciones difíciles que te pueden ocasionar problemas. Llama a tus amigos.

Aries

Salud: No creas que te han echado mal de ojo porque en estos días tengas diversas caídas. Ten cuidado donde pisas, puedes clavarte algo. Dinero: Si pasas por un bache económico, no confíes en que la familia te avale o te ayude, porque nadie cree que tienes dificultades. Amor: Buen momento para organizar una boda o decidirte a vivir con la persona elegida, pero no te fíes de terceros y disfruta el momento.