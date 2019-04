El hombre que apareció con el pene amputado pudo haber participado en un juego sexual o haber sido torturado

La Policía Local de Málaga continúa investigando lo ocurrido a un hombre que fue hallado con un golpe en la cabeza, signos de asfixia y con el pene amputado.

Ahora los agentes tratan de descubrir la identidad de este hombre que tenía el pene anudado con cordones de zapatos y gomas del pelo. Sin embargo, tras tomar sus huellas dactilares, estas no han dado ningún dato revelador sobre quién es porque no estaba fichado por la comisión de algún hecho delictivo.

Desde su ingreso en el hospital el hombre ha dado varios nombres, según recoge 'Diario Sur', medio que revela que el nombre más repetido por este hombre es Naomi.

A pesar de que repite con insistencia que quiere marcharse a su casa, todavía no se sabe dónde está su domicilio, cómo llegó a Benalmádena ni cómo se hizo las graves lesiones que presenta en el pene.

La Policía Local no descarta ninguna hipótesis, pero las que cobran más fuerza son el juego sexual o algún tipo de tortura. Sin embargo, el estado del hombre no está ayudando en la investigación, pues se encuentra desorientado y llegó a asegurar que era un extraterrestre y que el pene no era suyo.

Además de la posibilidad de ser un extraterrestre, el hombre también ha ofrecido distintas versiones como que alguien le atacó y le dieron un mordisco o que un dios le ordenó arrancarse el miembro.

Estas declaraciones apuntan a que el hombre sufre algún tipo de trastorno mental aunque en los registros de la Sanidad Andaluza no se tiene registro de algo similar.

También se ha barajado la opción de que el hombre consumiera algún tipo de narcótico como la 'droga canibal', que en algunos casos hace que quien la toma llegue a autolesionarse. Sin embargo, las pruebas realizadas dieron negativo en alcohol y drogas.

