Sin hogar y sin soluciones: el colapso de un pilar obliga al desalojo masivo de una veintena de familias en Canarias

La mayoría han okupado un edificio del mismo dueño para cobijarse. Cuentan que escucharon “como si fuera una explosión”, pensaron que podría ser una bombona de butano. Salieron como pudieron del edificio y pronto se supo cuál era la causa del ruido: un pilar del edificio, sobre el que se estaban realizando obras, había cedido y se había hundido hasta 5 centímetros.

Una calle principal y varios comercios cerrados

Mónica, que trabaja en una peluquería cercana, al ver el revuelo, se asomó a la calle y fue advertida por un bombero: “salgan de aquí ya”. El ayuntamiento procedió a actuar de emergencia y se apuntaló el sótano del edificio, para observar cómo el pilar sobre el que se estaban trabajando tenía uno de sus hierros doblado. Ante esta situación, la calle tuvo que permanecer cerrada durante varios días, y los comercios colindantes, no pudieron abrir, con las pérdidas económicas que esto supone. “Son comercios pequeños, familiares, si no abren no pueden pagarnos el sueldo”, cuenta Mónica.

Okupan un edificio del mismo dueño

Ante la situación y sin tener a dónde ir, esta veintena de familias no recibe ninguna solución por parte del dueño del edificio. Al no poder regresar a sus casas, buscan desesperadamente una alternativa: descubren que el propietario tiene otro edificio vacío, en proceso de preparación para alquiler, y deciden forzar la puerta para entrar en él.

Tras esto, han tenido una reunión con el propietario, que “tiene que ponerse también en nuestros zapatos, no tenemos otra opción”, relata Alexis, uno de los afectados. Él vive con su esposa en uno de los pisos de este nuevo edificio.

Las obras de reacondicionamiento pueden durar un año

Según los informes que baraja el ayuntamiento actualmente, el proyecto podría ser “de medio o largo plazo”, informa Leví Ramos, concejal de Disciplina Urbanística y Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Ante este panorama Sandra, otra vecina desalojada, espera que le vayan acondicionando la casa. No tiene cocina, utiliza un hornillo pLevícalentar el agua “porque sale bien fría” y baja a comer al garaje donde han montado un comedor improvisado y porque le traen comida de una parroquia cercana.

El problema de la vivienda y los precios de los alquileres

El auténtico problema de fondo en este caso es el aumento de los precios de los alquileres y la especulación que muchos propietarios están haciendo con sus inmuebles. El ayuntamiento investigará ahora si el sobrepeso del edificio, donde parece que solo constaba que había 9 viviendas y en la actualidad ya hay creadas más del triple, ha sido el causante de que el pilar cediera.

Esta práctica conocida como “división de inmuebles”, implica la reconfiguración de una vivienda para adaptarla a espacios más pequeños, es cada vez más habitual, no solo en Canarias sino en todo el territorio español. Para los propietarios puede ser económicamente beneficiosa, ya que puede generar más ingresos. Pero hay que tener en cuenta los aspectos legales, las reformas deben realizarse cumpliendo con las normativas urbanísticas y de habitabilidad.

Para los afectados por este desalojo, como Sandra, que pagaba 350€ de alquiler, les resultará difícil ahora encontrar una solución habitacional en el municipio a precios que puedan permitirse.

