La historia de 'El Rinconcito Verde', la última tienda del barrio Sol i Vista (Reus) y que está dentro de un domicilio

"Durante la pandemia, los niños venían a buscar golosinas, refrescos y helados". Fue en ese momento cuando Manoli Mimbrero decidió abrir la persiana de su negocio, y lo hizo en una de las habitaciones de su casa. 'El Rinconcito Dulce' es un quiosco singular. Los vecinos se acercan a la ventana, llaman al timbre y compran golosinas, refrescos, helados, granizados... Solo abren por la tarde, de 16:30 a 20:30 horas. De esta manera, Manoli, con la ayuda de su hija, da el servicio al barrio desde su propia casa. Por las tardes, el comercio recibe un goteo constante de clientes, sobre todo niños que se asoman a la ventana para pedir alguna golosina o snack.

"No sé si aguantaremos este año entero"

En este momento, 'El Rinconcito Dulce' es el único comercio del barrio. Los vecinos de la zona animan a Manoli a poner a la venta más productos de otro tipo. No hay ningún supermercado: el más cercano está a más de 1 kilómetro de distancia. "Nos falta un supermercado, pero nosotros no nos lo planteamos", afirma la dueña del Rinconcito Dulce. De hecho, el futuro del negocio, a día de hoy, no está claro. "No sé si aguantaremos este año entero. Si la cosa no mejora probablemente lo dejemos", lamenta. Por el momento, el negocio sigue en pie y, tras tres años abierto, su propietaria nos cuenta que le sale del todo rentable: "Ganamos poco, nos da para cubrir gastos y poco más".

Poner el quiosco en marcha no le resultó sencillo. Mimbrero pasó por todos los trámites propios de cualquier comercio. "Las gestiones fueron complejas, cumplimos escrupulosamente con todo lo que se nos iba pidiendo", explica la propietaria. Tenía ganas de empezar algo así, encontraron el sitio adecuado y decidieron montarlo. Por ejemplo, tuvo que instalar una puerta contra incendios en el pasillo de su vivienda.

Muchos vecinos no entienden cómo las pocas tiendas que había en el barrio han desaparecido. En Sol i Vista sí funcionan un par de bares, pero ni un comercio donde encontrar comida. Los residentes se han acostumbrado a coger el coche o desplazarse en autobús para poder hacer su compra semanal o diaria.

De momento, 'El Rinconcito Dulce' sigue repartiendo dulzura a los vecinos de Sol i Vista y estos esperan que siga haciéndolo durante mucho tiempo.

