La hipoxemia silenciosa, el síntoma del coronavirus que desconcierta a los médicos podría evitar intubaciones

La dificultad respiratoria es uno de los síntomas más conocidos del coronavirus. Sin embargo, hay casos en los que no se muestra esta condición, pero sí se muestran niveles de oxígeno bajos.

En un estudio publicado en la revista 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine', conoce como hipoxemia silenciosa a este síntoma, ya que el paciente no siente ni el dolor ni la angustia que produce la falta de aire o disnea.

Para el Dr. Martin J. Tobin, el especialisa que ha liderado el estudio, es una situación "especialmente desconcertante para los médicos, porque desafía a la biología más elemental", explica.

Con este descubrimiento, explica que se podrán evitar intubaciones y conexiones a respiradores, en el caso de una nueva oleada de infecciones por COVID-19. Ya que intubar a una persona durante mucho obtener como consecuencia que el cuerpo se acostumbre a la ventilación mecánica, lo cual dificulta la extracción del respirador.

En este estudio se incluyeron a 16 personas que habían sido contagiados de coronavirus y que presentaban también niveles bajos de oxígeno y no presentaban síntomas. Al estudiar a todas ellas, observaron que "los mecanismos fisiopatológicos pueden explicar la mayoría de los casos de hipoxemia silenciosa", explica el Dr. Martin J. Tobin.

El doctor Tobin afirma la importancia de conocer estos mecanismos a la hora de encontrarse pacientes con hipoxemia silenciosa. También explica que aquellos síntomas que los médicos encuentran desconcertantes, se pueden volver menos extraños al conocer la fisiología respiratoria