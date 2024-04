La Guardia Civil de Vigo utiliza un dron subacuático para luchar contra los narcos

El puerto de Vigo es uno de los más importantes de España en el tráfico de todo tipo de mercancías, por ello es también un objetivo habitual de los narcotraficantes, a mayor movimiento mayores posibilidades. "¡El puerto de Vigo es un puerto con elevada actividad y situado en una de las zonas tradicionalmente elegidas por las organizaciones de narcotráfico para introducir los cargamentos de droga", explica Fernando Alonso, gerente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico. "Cocaína en particular es la sustancia que entra mayoritariamente por los puertos", asegura Alonso.

Por ello, que los agentes dispongan de estos ROVS subacuáticos es un paso importante, continúa el gerente de la Fundación: "No solamente para detectar lo que ya ha entrado si no para disuadir. En vista de que hay estos medios tecnológicos que otros no traten de introducir los cargamentos por esta vía".

La droga viene adosada al casco de los barcos

El Capitán Jefe Antonio Martín explica que lo que ocurre en muchas ocasiones es que la droga viene adosada al casco de las embarcaciones. "En algún tipo de embalaje o saco que contiene la droga y viene anclado", explica. Hasta ahora era necesario el trabajo de los buzos para comprobar estas sospechas, ahora es mucho más sencillo. Lo vemos nosotros mismos en el puerto, allí, de la mano del equipo de la Guardia Civil que se ha formado en el manejo de este ROV, conocemos su funcionamiento.

Tienen una autonomía de hasta 6 horas y pueden llegar a alcanzar los 100 metros de profundidad, aunque todo depende de las condiciones del mar. Con todo, suficiente, nos dicen, para inspeccionar el casco de las embarcaciones con las que se encuentran habitualmente.

Personas desaparecidas y furtivismo

Además de la lucha contra el narcotráfico, pueden tener otras utilidades como por ejemplo la búsqueda de barcos hundidos, personas desaparecidas en el mar o incluso para acabar con el furtivismo. "En ocasiones las capturas las dejan sumergidas bajo el agua", relata el Capitán, por lo que contar con estos ojos submarinos puede ser de gran ayuda.

En estos momentos hay 10 ROVS repartidos en distintos puertos españoles, sobre todo, en aquellos en los que la llegada de sustancias ilegales es más habitual.

