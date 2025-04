Un guardia civil embestido por narcos, muy crítico con el Gobierno durante un pleno en Jerez: "Que España dé ahora la cara por nosotros"

El pasado mes de noviembre, un agente de la Guardia Civil resultó herido tras ser embestido por una narcolancha durante una operación antidroga en la desembocadura del río Guadalquivir, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El incidente, que también causó la muerte de un presunto narcotraficante, ha reavivado el debate sobre la falta de medios con los que cuenta el Instituto Armado para combatir el narcotráfico en la zona.

En el marco de una persecución nocturna, la patrullera de la Guardia Civil detectó varias narcolanchas que se adentraban río arriba. Durante la maniobra de intercepción, una de las embarcaciones colisionó con la patrullera, causando heridas a dos agentes y la muerte de uno de los ocupantes de la lancha. Los otros tripulantes huyeron del lugar, abandonando a su compañero malherido.

Tras su recuperación, el agente herido tomó la iniciativa de asistir a un pleno municipal en Jerez de la Frontera para exponer la precaria situación en la que operan las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Durante su intervención, muy crítica con el Gobierno, destacó la desproporción de medios entre las patrulleras de la Guardia Civil y las potentes narcolanchas utilizadas por los traficantes. "Mi nombre es C-772…, porque eso es lo que soy para este Gobierno, un simple número, que cuando ya no les valemos, ponen a otro, quedándonos totalmente en el olvido...", resalta ante los presentes. Estas palabras reflejan su sentimiento de abandono por parte de las autoridades.

En esa línea quiso dirigirse a una concejala del PSOE y exalcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez: "Dijo que no era una cuestión de voluntad política, que era una cuestión muy compleja debido a la condición que tenemos al pertenecer a las clases pasivas, y las contradicciones con el Régimen de la Seguridad Social... Permíteme que discrepe con usted: si algo ha demostrado este Gobierno a lo largo de su legislatura es que con voluntad política solventáis todos los entresijos que os encontráis en el camino en un tiempo récord", le espetó.

¿Profesión de riesgo?

El agente subrayó la necesidad urgente de dotar a las unidades de embarcaciones más rápidas y resistentes, así como de recursos tecnológicos avanzados para enfrentar eficazmente a las organizaciones criminales. Como dato, relató a los concejales que el pasado año 17.000 agentes resultaros heridos mientras realizaban su trabajo: "¿Sabéis cuántas agresiones hemos sufrimos las FCSE tan solo en el año 2024? Casi 17.000 agentes heridos, pero por lo visto no son suficientes para poder considerarnos profesión de riesgo al igual que están reconocidas las Policías Autonómicas y Policías Locales".

Y, cómo no, también se dirigió al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: "Le recomendaría que le echara un vistazo a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente en su apartado 3.2, y que mediante Real Decreto, y leyes posteriores han sido reconocidos como profesión de riesgo los policías locales, los Mossos d´Escuadras, la Policía Foral de Navarra, así como la Ertzaintza, y que con todo el respeto del mundo, me parece realmente sorprendente que un ministro del Estado español haga estas declaraciones a sabiendas que falta manifiestamente a la verdad", en referencia a que, según él, para el ministro "la profesión de riesgo no existe".

La intervención del agente fue respaldada por varios miembros del pleno, quienes coincidieron en la urgencia de reforzar los medios materiales y humanos destinados a combatir el narcotráfico en la región. Se acordó elevar una solicitud formal al Ministerio del Interior para que se aumenten los recursos asignados a las unidades de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz.

Incidentes habituales

Este incidente se suma a otros recientes que evidencian la creciente violencia y sofisticación de las redes de narcotráfico en el sur de España. La falta de medios adecuados no solo pone en riesgo la vida de los agentes, sino que también compromete la eficacia de las operaciones antidroga. La comunidad local y las autoridades continúan exigiendo una respuesta contundente por parte del gobierno central para garantizar la seguridad y el orden en la región.

El agente herido, convertido en símbolo de la lucha contra el narcotráfico, ha reiterado su compromiso con el servicio y ha instado a sus superiores y a las autoridades políticas a no escatimar esfuerzos en la protección de quienes arriesgan sus vidas diariamente para mantener la legalidad en las costas andaluzas.

