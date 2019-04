Un grupo de ciclistas se graba saliendo a la carretera para denunciar la inseguridad frente a los coches

Las imágenes son grabadas por los propios ciclistas para demostrar lo frágiles que se sienten sobre sus bicicletas. Con esta spruebas acuden a la DGT y denuncian a los conductores que ponen en peligro sus vidas.

"En la mayor parte de los casos, desencadena una sanción de 200 euros y cuatro puntos en el carnet de conducir del vehículo a motor", explica Enrique Pérez, de la Asociación ded ciclistas.

Se quejan de que muchos conductores no dejan el metro y medio obligatorio de separación al adelantarles.

"El metro y medio este supone darnos cierta libertad que puede salvarnos la vida"." La gente que no conoce las normas de tráfico y la gente que aún conociéndolas no solo no las cumple sino que digamos va contra ti porque sienten que les molestas ", se defienden Tomás Conde y Juan Pazos, ciclístas aficionados.

Por ello, exigen campañas de concienciación y respeto mútuo entre conductores y ciclistas "Tiene que haber una convivencia entre el vehículo a motor y la bicicleta y para eso todos tenemos que cumplir las normas de tráfico", dice Enrique Pérez

La memoria de Jose Antonio 'Ñito' sigue muy presente entre los aficionados al ciclismo. En este lugar aparentemente seguro, una recta con buena visibilidad y con carril bici sufrió un atropello que acababa con su vida. Ha sido el peor de los últimos meses pero no el último con víctimas mortales. Cada año mueren en las carreteras españolas unos 70 ciclistas.