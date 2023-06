Giro inesperado en el 'caso Marta del Castillo', el informe del móvil de Miguel Carcaño no se entregará al juez

Nuevo giro inesperado en el caso Marta del Castillo. El juez que esperaba el análisis del móvil de Miguel Carcaño no lo recibirá, al menos por ahora. Así lo ha confirmado Manuel Huerta, perito y CEO de 'Lazarus', la empresa encargada del análisis del teléfono del condenado, en declaraciones concedidas en exclusiva al diario 'ABC'.

El CEO de 'Lazarus', que aseguró hace meses que el informe sería entregado pronto al juez, asegura ahora que "no se ha entregado ni se va a entregar", tal y como recoge 'ABC'. Afirma que el juez no recibirá dicho estudio hasta que resuelva "una circunstancia anexa" de la que no ha aportado más detalles.

En los últimos meses, la familia de Marta del Castillo ha intentado que el análisis no se limitara al móvil de Carcaño, sino que se estudiaran también los terminales de Francisco Javier García 'Cuco', Francisco Javier Delgado, Samuel Benítez y María García. Una petición que fue rechazada por el juez argumentando que el único objetivo es encontrar el cuerpo de Marta del Castillo y no una segunda instrucción del caso.

"Esta vez hay indicios"

Esas fueron las recientes palabras de Luis Avial, el experto que busca a Marta del Castillo con nueva tecnología. Según sus declaraciones, es posible encontrar pronto el cuerpo de la joven. Avial, experto en desapariciones, también participó en la búsqueda de otros casos tan sonados como el de Ruth y José Bretón.

Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 en un suceso que conmocionó a España. A pesar de que Miguel Carcaño, condenado por el caso, confesó haberla matado, y de los esfuerzos incansables por buscarla, tanto de su padre como de un amplio dispositivo de los agentes de policía, su cuerpo nunca ha aparecido.

"Con la Policía no contamos"

Antonio del Castillo, padre de la joven asesinada, sigue luchando por encontrar el cadáver de su hija. "Hoy con la última tecnología en drones y cámaras infrarroja, térmicas, etc. y con la generosidad del amigo Luis Alvial y con la colaboración de su empresa seguimos buscando a Marta", aseguró en mayo de este mismo año.

"Con la Policía no contamos", dijo Antonio del Castillo. Además, la madre de la joven se mostró esperanzada con la posibilidad de que el análisis del móvil de Carcaño se pudiera dar con el lugar donde se encuentra el cuerpo de su hija. "Deseando conocer el informe", dijo. Un informe que, por ahora, no llegará a manos del juez.