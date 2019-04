Las metas profesionales de Nerea Luis y Paola Ulloa: “Cada vez vamos a estar más arriba"

'Girls Everywhere' es un proyecto de Evax y la Fundación Inspiring Girls que pretende dar alcance a esas mujeres que han conseguido sus metas en mundos donde la figura femenina no tiene tanto reconocimiento.

Dentro del mundo de la empresa, la tecnología, el deporte…ellas ya están triunfando, ¿y tú? Estamos en todas partes, ¡hagamos que se nos vea!

Hemos hablado con Nerea Luis y Paola Ulloa y nos han contado su historia sin límites. Ellas son un ejemplo para otras chicas, han demostrado que podemos llegar a todas las profesiones y todos los ámbitos donde queramos.

Ambas han conseguidos grandes logros a lo largo de su vida. Paola Ulloa es portera del Madrid CFF y ha sido campeona absoluta Sub 13 y Sub 16 de la Comunidad de Madrid, además de campeona de España Sub 18 con la Selección Madrileña en todas las categorías. “Llevo jugando dos temporadas en primera división y para mí es un sueño cumplido”, cuenta Paola.

Nerea Luis, ingeniera informática, fue ganadora del premio Women Techmaker de en 2016. Un reconocimiento que solo otorgan a 20 mujeres de Europa, África y Oriente Medio.

El mundo del deporte y la tecnología son mundos donde a las mujeres les cuesta más ‘subir escalones’ para llegar donde están ellos.

“A las mujeres se nos ha visibilizado menos porque muchas se quedaban detrás aunque trabajases igual que un hombre, el hombre era el que firmaba el invento.Eso ha pasado durante muchos años”, explica Nerea.

Las mujeres cada vez superan más barreras y miran al futuro para imaginar hasta donde llegarán chicas como ellas. “Liderando las empresas tecnológicas” se imagina Nerea a las chicas de su sector.

Paola quiere que el futuro del fútbol femenino llegue hasta las portadas de los medios, “hay un futuro espectacular en el fútbol femenino y en todo el deporte. Cada vez vamos a estar más arriba”.

El proyecto 'Girls Everywhere' celebró un evento el pasado 26 de marzo en la Gran Vía de Madrid, en el que participaron Silvia Abril, Percebes y Grelos, The Grooves, Inés Arroyo, Janira Taibo, Queralt Castellet, Patricia Contreras, Comandante Lili, Dania Díaz y Milagros Morón, entre otras chicas. Sirvieron como referentes en diferentes parcelas donde ‘ellas’ no tienen tanta visibilidad.