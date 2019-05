La fiscal, sobre el caso de Sara: "La pareja de la madre la maltrató, la violó y la mató sin que ella hiciera nada"

La fiscal del juicio sobre el caso de Sara, la pequeña de 4 años muerta en agosto de 2017, asegura que la pareja de la madre de la niña, la maltrató reiteradamente, la violó y la mató a golpes, sin que la madre, también encausada, hiciera nada.

La fiscal ha presentado un informe final ante el jurado popular de la Audiencia de Valladolid en el que pide prisión permanente revisable pero será este jurado el que delibere sobre la culpabilidad de la madre, Davinia M.G. y su pareja, Roberto H.H.

El informe cuenta que la pequeña estaba “totalmente desvalida y no pudo defenderse”, por lo tanto se les acusa de alevosía y asesinato. El procesado “odiaba a los rumanos”, lo que pudo llevarle a acabar con la vida de la pequeña ya que su padre es de Rumanía.

La madre de Sara “sí llegó a ser consciente de que su hija estaba sometida a malos tratos y no hizo absolutamente nada” además de impedir que otras personas ayudaran a la niña. “Jugó a la ruleta rusa con su hija”, cuenta la fiscal sobre Davinia. Según las fotografías de la autopsia de la pequeña, tenía lesiones de distinta antigüedad, con cardenales en brazos y piernas y en todo el cuerpo.

La madre de la niña ha proclamado su inocencia y ha asegurado que el también acusado por estos hechos, su expareja sentimental, ha destrozado la vida a sus hijas y a ella, cuando el magistrado presidente le ha dado la última palabra, al finalizar el juicio. "Esta persona, si se le puede llamar persona -en referencia al acusado- ha destrozado la vida a tres mujeres -su hija de 4 años muerta, la hermana de la niña y ella-, ha manifestado entre sollozos. También Roberto H.H., ha hecho uso de la última palabra en la vista oral para manifestar que no es "ningún monstruo". "Yo soy una persona normal, me han educado sin maltrato, sin golpes y tengo la conciencia muy tranquila de que no he hecho absolutamente nada a Sara", ha agregado.

