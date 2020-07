Fernando Simón advierte sobre los rebrotes de coronavirus: "Aragón iba muy bien y ya ven lo que ha pasado"

Más información El homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus, un acto cargado de emoción y simbolismo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha remarcado la situación, más o menos controlada en la está la pandemia de coronavirus en España, pero ha extremado las advertencias y la necesidad de mantener las reglas para evitar que sigan subiendo los contagios. En la últimas 24 horas se ha dado el número más alto de contagios desde el estado de alarma: 580. Hay 224 rebrotes, 158 de ellos activos.

Situación en Aragón

Y ha puesto el ejemplo de Aragón: "Aragón iba muy bien y ya ven lo que ha pasado". Cree que las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias de la comunidad van a permitir controlarlo. Ha explicado la situación y la dificultad del caso: "Hay temporeros que se mueven por varias comarcas, bastantes viven en Zaragoza", pero hay que estudiar bien las limitaciones porque trabajan en servicios esenciales, "no es fácil reducir su actividad". Dice que "sería muy inocente no pensar que siga habiendo un goteo" mientras dure la recogida de la fruta y productos del campo, que además de va trasladando de una zona a otra. Los contagios de Zaragoza parece que están asociados a temporeros que volvieron de la zona de Lleida.

Sobre la granja de visones de Teruel ha declarado que sabemos que puede haber transmisión de hombre a los visones, pero tiene que haber un contacto muy cercano. En este caso se decidió sacrificar a los animales ante la extensión del contagio.

Cataluña y Madrid

Sobre Cataluña valora el doctor Simón que tiene brotes muy importantes y transmisión comunitaria en la zona de Lleida y en Hospitalet y zonas colindantes "el contagio no es desdeñable". En cambio piensa que en Madrid no hay brotes de riesgo, hay un descenso constante por el esfuerzo de detección. También en A Mariña de Lugo, descendente y evoluciona bien. Como el brote del velatorio de Granada.

"Hay que aprender a divertirse"

Fernando Simón ha informado de que sigue bajando la edad media de los contagiados: está ahora en 46 años los hombres y 50 las mujeres. Y, después de recordar que hizo una "regañina a los aficionados del Cádiz, pero olvidé felicitarles", ha advertido sobre más celebraciones deportivas, como por ejemplo la Liga: "No es bueno celebrarlo con concentraciones masivas". Y lo dice no porque suponga un altísimo riesgo, pero cuando vuelvan a casa con sus familiares mayores si pueden estar trasladando el contagio. Reconoce que el coronavirus es menos grave en jóvenes, "pero hay fallecidos". lo que propone es que "hay que aprender a divertirse de otra manera".

La mascarilla

Sobre lo que no ha tenido que pronunciarse en esta rueda de prensa es sobre su llamativa mascarilla en el acto de homenaje a las víctimas de la pandemia. El primero que se fijó en la mascarilla del doctor Simón, porque no le gustaba para un acto en homenaje a las víctimas del coronavirus, fue el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Lo manifestó a través de un tuit: "Con todo el respeto del mundo, creo que un #FuneralDeEstado de homenaje a las víctimas de la #COVID19 no es el momento adecuado para llevar esta mascarilla. Debe primar el solemne recuerdo a quienes han perdido la vida", escribe. Simón ya ha sido motivo de muchos comentario en las redes sociales, por sus mascarillas o sus expresiones, aparte del físico.