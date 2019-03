La Feria del Tatuaje de Valencia reúne a los 20 mejores tatuadores del mundo

Los tatuajes se asociaron durante años a marineros y gente marginal. Hoy en día futbolistas y celebridades han convertido los tatuajes en una moda y para muchos dibujarse la piel para toda la vida es más que eso, es un arte y una filosofía de vida.

Este fin de semana se ha celebrado en Valencia la Feria del Tatuaje. Una cita imprescindible donde se han concentrado los 20 mejores tatuadores de entre 16 países. Algunos de sus trabajos son tan realistas como una fotografía.

Al evento han asistido personas que se han tatuado hasta más de 100 veces. Es el caso de Jénnifer Sánchez, Miss Tatoo Zaragoza, quien confiesa tener todo el cuerpo tatuado excepto dos costillas y las dos rodillas. El resto de su piel está cubierta de tatuajes.

Los tatuadores advierten de que las zonas del cuerpo más sensibles a la aguja son las palmas de la mano y el cuello, porque esa piel es más fina y tiene muchas terminaciones nerviosas.

Los tatuajes se han puesto de moda ahora, pero ya en los años 90 encontraron congelado dentro de un glaciar a un cazador neolítico de hace 5.300 años que tenía la espalda y las rodillas tatuadas.

Lo más demandado para los dibujos es el realismo, tatuajes que parecen fotografías. Son trabajos muy elaborados que requieren de muchas horas de dedicación.

Sin embargo no todos los tatuajes son para siempre. En los últimos años muchas personas tatuadas recurren al láser para borrar cualquier rastro de tinta en su cuerpo. Ocurre especialmente con los nombres de ex parejas, o con tatuajes que han cansado y ya no gustan. En cualquier caso, los seguidores de este arte consideran que un tatuaje sólo debe borrarse para hacerle espacio a otro nuevo.