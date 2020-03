¡Feliz Día del Padre 2020! Las mejores frases para felicitar por Whatsapp

El 19 de marzo es una de las fechas más especiales del año, el Día del Padre 2020. Aunque el amor que sentimos por nuestros padres se debe demostrar siempre, en este día nos podemos permitir hacerles sentir aún más especiales y demostrarles lo mucho que les queremos y darles las gracias por todo lo que hacen por nosotros. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué se celebra este día? el Día del Padre tiene su origen en la tradición cristiana, puesto que el día 19 de marzo es el día de San José, el padre de Jesús.

Aunque no en todo los países del mundo se celebra el 19 de marzo, por ejemplo, en Rusia se celebra el 23 de febrero, el 8 de mayo en Corea del Sur, el 5 de junio en Dinamarca, en Estados Unidos el 21 de junio... Los países que lo celebran el 19 de marzo son: Marruecos, Andorra, Bélgica (Amberes), Bolivia, Croacia, España, Honduras, Italia, Liechtenstein, Mozambique, Portugal y Suiza (Canton Ticino, el resto del país lo celebra el primer domingo de junio).

Si ese día no puedes estar con tu padre o simplemente quieres que vea el mensaje en su Whatsapp y le alegre el día, te dejamos una lista con las mejores frases con las que felicitar el Día del Padre 2020:

"La vida viene sin manual de instrucciones, pero trae a un padre".

"Papá te mereces un monumento por estar ahí en todo momento".

"Papá, siempre serás mi superhéroe favorito".

"Mi vida ha tenido problemas, pero no son nada comparados con los que afrontaste tú para lograr que mi vida empezase" (Bartrand Hubbard).

"Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me aconsejas y siempre que te llamo estás a mi lado. Gracias papá".

"El sueño del héroe, es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre" (Víctor Hugo).

"Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!"

"Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo" (William Shakespeare).

"Un buen padre vale por cien maestros. ¡Feliz día del Padre!"

"Gracias papá por no decirme cómo vivir. Tú viviste y me enseñaste con tu ejemplo".