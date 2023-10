Una familia, forzada a abandonar su casa por culpa de un acosador: "Hemos padecido un infierno"

Begoña García, su marido y sus hijas se han visto obligadas a dejar su hogar de siempre, en la localidad riojana de Navarrete, por el acoso reiterado de un hombre a todos los miembros de la familia. "Nos vamos. Con pena, pero con orgullo", decía Begoña, la madre de la familia, en una carta de despedida a su pueblo al ver que este hombre les hace la vida imposible y ya no lo pueden soportar.

La familia ha presentado decenas de denuncias, ha conseguido varias órdenes de alejamiento y se ha visto forzada a poner nuevas denuncias por quebramiento de estas medidas. A pesar de todo esto, el acoso no ha cesado desde 2019.

Todo comenzó por una obsesión

Al parecer, el hombre se había enamorado de la hija mayor de la familia. Nunca tuvieron ninguna relación, ni siquiera de amistad, pero poco a poco ese enamoramiento se convirtió en obsesión. El hombre creía que había dejado embarazada a la hija y que el padre de ella le había obligado a abortar. Todo fruto de su imaginación, según explica la madre de la familia.

A partir de entonces, el hombre comenzó un continuo acoso contra todos los miembros de la familia con insultos, amenazas, pinchando las ruedas del coche o haciendo pintadas. El individuo les llegó a lanzar desde la calle globos llenos de orina y heces a casa de la familia. Hubo un momento en el que la situación se convirtió en insoportable: "Nos vamos para no seguir soportando el miedo a la navaja que le sacó a una de mis hijas o las persecuciones que sometió a la otra...".

Una profunda decepción con la Policía y la Justicia

A lo largo de estos años, la familia presentó decenas de denuncias y obtuvieron por fin una orden de alejamiento. A pesar de esta medida, el individuo hacía caso omiso y las vejaciones continuaban. La familia presentó hasta cinco denuncias por quebrantamiento de la orden y solo en una ocasión fue condenado.

"El sistema protege mucho más al que infringe la ley que al que la respeta"

Tras la condena, no hubo rastro de la orden de alejamiento y el acosador volvió a las andadas. "Me han defraudado policías, jueces, señorías, políticos. No he podido decirles a mis hijas que podemos confiar en la justicia, porque a nosotros nos ha abandonado", denunciaba Begoña en su carta. Tanto la Guardia Civil como el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja no han querido aportar información sobre el caso.

Begoña se despedía así de Navarrete y de la casa que han estado pagando durante veinte años: "Solo espero que nadie tenga que vivir el infierno que hemos padecido mi familia y yo. Escribo esta carta con lágrimas en los ojos y con mucha impotencia al ver que el sistema protege mucho más al que infringe la ley que al que la respeta".