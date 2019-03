Fallece Andrea, la niña de Galicia para la que sus padres pidieron una muerte digna

Andrea, la niña de 12 años con una enfermedad neurodegenerativa irreversible, ha fallecido en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). El equipo médico accedió el pasado martes a retirar la alimentación artificial a la menor al empeorar su estado.

Los padres de Andrea mantuvieron un litigio con el Complejo Hospitalario, al que pedían una muerte digna para su hija. De hecho, tras confirmarse que los doctores accedían a este deseo, su madre, Estela Ordóñez, afirmó que se empezaba "a cumplir la voluntad" de su hija de "no seguir sufriendo".

"Es triste tener que haber llegado a esta situación, de verme en la tesitura de luchar hasta en la despedida de ella, después de tantos años intentando hacer lo mejor posible para que su vida fuera lo más feliz posible", apuntaba en un mensaje en Facebook. "No me arrepiento de mi actuación", subrayaba Estela Ordoñez "si eso ayudó a no fallar" a su hija "y luchar por sus derechos y que estos se comenzasen a cumplir".