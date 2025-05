Una fábrica de madera de Manresa, acusada de emitir sustancias cancerígenas

La Fiscalía de Barcelona ha pedido seis años de cárcel para un exdirectivo de una empresa de Manresa por un delito contra el medio ambiente. El Ministerio Público le acusa de haber usado durante años una sustancia cancerígena, la creosota, para tratar su madera, pudiendo perjudicar así la salud de los vecinos de los alrededores de la fábrica.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, se acusa al gerente de Pymsa R.S.O de usar sustancia de creasota, mezclas que "contenían componentes que son peligrosos para el medio ambiente y la salud de las personas" durante el proceso productivo de impregnar la madera. La sustancia contiene componentes como el naftaleno -catalogado como peligroso y calificado de cancerígeno tipo 2- y el benzopireno -el hidrocarburo más cancerígeno-, ambos limitados en su uso industrial y comercial. También solicita a la compañía y la firma Pymsaforest multas de 730.000 euros.

En el documento se refleja que "la exposición a la creasota tiene como principales síntomas y efectos agudos y retardados la lesión cáustica de los ojos, piel y mucosas". Además, esta sustancia puede ser absorbida por inhalación del vapor, a través de la piel o por ingestión y en evaporación a 20ºC puede llegar a convertirse rápidamente en una "concentración nociva para el aire". La Fiscalía considera que los gases de creosota pueden haber producido "un incremento de la incidencia del cáncer en las personas expuestas".

Marta -66 años- lleva toda la vida viviendo en el barrio de Valldaura, y recuerda crecer junto con la fábrica. Hace años que prometieron moverla de sitio, pero de momento allí continúa: a pocos metros de su balcón, en un segundo piso. Desde allí se puede ver de primera mano el interior de la empresa de madera, totalmente al descubierto. "Hace pocos años que vivo en este piso, es cierto que yo nunca he sufrido molestias, pero saber esto… claro que infunde respeto". La vecina opina que la fábrica tendría que haberse movido del centro de la localidad hace muchos años.

Isabel, una vecina mayor, también recuerda toda la vida vivir cerca de la empresa Pymsa. Nos cuenta que hace unos años muchos vecinos se movilizaban contra el ruido y los malos olores, y aunque reconoce que ahora están más tranquilos, no entiende por qué no la han quitado del sitio tal y como prometieron. "Dijeron que iban a hacer un colegio en su lugar", recuerda, "pero al final me moriré y aquí seguirá esto conmigo", dice entre risas, resignada.

Hasta finales de 2017, la empresa trató la madera con la sustancia cancerígena, aunque desde entonces solo usa sales hidrosolubles -menos contaminantes- para esta labor. Las denuncias de los vecinos se remontan al año 2000, aunque iban encaminadas hacia la polución y las molestas de ruidos, algo que llevó al ayuntamiento de la localidad y a la Generalitat a incoar expedientes administrativos.

Ahora, la Fiscalía ha dado un paso más, y solicita seis años de prisión para un exdirectivo de Pymsa por "a piori, producir un incremento de la incidencia del cáncer en las personas expuestas", y considerar que la empresa era "plenamente consciente del riesgo".

