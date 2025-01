Le extravían la prótesis de la pierna que había enviado a reparar: "Mi mujer la entregó a un repartidor y no sabemos nada más"

José Manuel García nació sin peroné en la pierna derecha. Este vecino de Chiclana de la Frontera en Cádiz que ahora tiene 41 años padece de dos enfermedades raras, una de ellas agesia de peroné. No solo tiene veinte centímetros menos también tiene tres dedos solo en su pierna derecha. Desde pequeño su vida ha sido un auténtico calvario. "He necesitado una prótesis para poder andar" manifiesta, aunque no fue hasta los 13 años cuando le colocaron en Barcelona la primera. Su sufrimiento se remonta a 2005 cuando señala que el Servicio Andaluz de Salud le comunica que las próximas prótesis tienen que ser confeccionadas en ortopedias andaluzas. El problema nos comenta es que la prótesis que necesita solo la hacen en la Ciudad Condal, el resto no le sirven "me han provocado infecciones, me hacen sangrar y caerme".

José Manuel tras denunciar su situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz consigue que el SAS autorice la fabricación de su prótesis en Barcelona y su coste a través del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Desde noviembre de 2023 lleva con su nueva prótesis hasta que el pasado mes de diciembre se le rompe la anilla de la correa que amarra la pierna por lo que decide enviarla a Barcelona a reparar. José Manuel contacta con una empresa de mensajería, una vez que la ortopedia le comunica que se la arregla.

"Recogida fallida"

En 24 horas le llevaban la prótesis, nos dice. Una vez tiene el paquete preparado con su etiqueta, el código de barras, su mujer se lo entrega a un repartidor "en la cámara de seguridad de mi casa se ve como mi mujer le entrega la caja y se la lleva". La complicación se produce cuando días después la ortopedia le comunica que el paquete no ha llegado. Al hacerle un seguimiento "aparece que la recogida ha sido fallida" explica José Manuel .

Atónito con todo lo ocurrido, presenta las reclamaciones oportunas en la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Chiclana. La empresa de mensajería no da respuesta a la reclamación ni tampoco al arbitraje. Aunque Consumo le aconseja que se busque un abogado e interponga una denuncia civil, José Manuel presenta la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional por el importe de la prótesis, más de 8.000 euros y para que se investigue que ha pasado con ella, ya que desde el 23 de diciembre sigue en paradero desconocido.

Ingresado al colocarle la antigua prótesis

Mientras tanto, José Manuel ha tenido que volver a colocarse su antigua prótesis: "He estado ingresado porque el pie lo tenía hinchado". La buena noticia para él ha llegado hace unos días cuando le han llamado del Hospital Virgen del Rocío para comunicarle que se hacen cargo de pedirle una nueva "aunque no haya pasado dos años como dice la normativa" apunta.

Buena noticia "a medias" nos dice porque ahora tendrá que acudir varias veces a Barcelona a hacerse las pruebas, los moldes, "con lo que conlleva física y psicológicamente" además de los gastos que corren de su parte, unos 3.000 euros. "Empiezo de nuevo y la pesadilla continúa" concluye José Manuel.

