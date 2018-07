Protección Civil levanta el confinamiento tras una explosión en una planta química

La Generalitat ha levantado el confinamiento total en varias poblaciones de la comarca barcelonesa de Anoia al comprobar que la nube originada tras una explosión de ácido nítrico no es tóxica, sino de "vapor irritante", aunque 600 niños de hasta 3 años siguen recluidos de forma preventiva.



En rueda de prensa, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha anunciado que la nube, por la que desde primera hora de la mañana se había confinado a los vecinos de Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa Magarida de Montbui, Jorba y Sant Martí de Tous no es tóxica, por lo que no deja rastros de toxicidad, sino sólo irritabilidad en las mucosas.



Por este motivo, la Generalitat ha rebajado la fase de emergencia del plan de emergencias químicas hasta el nivel de alerta, ha desactivado el confinamiento total preventivo que había acordado para que los vecinos permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas y ha reabierto la circulación viaria y ferroviaria en la zona.



No obstante, como medida de precaución se mantiene el confinamiento para grupos especiales: niños de 0 a 3 años (hay unos 600 confinados en 23 guarderías del perímetro afectado), mujeres embarazadas, población de más de 70 años y personas con problemas respiratorios.



El conseller ha señalado que se va normalizando "poco a poco" la situación generada por la explosión, que ha provocado quemaduras leves a tres operarios e irritación a otras seis personas que estaban en la zona, entre ellos tres bomberos, que han sido atendidos "in situ".

Una nube tóxica confina a 60.000 vecinos

Una explosión de productos tóxicos en el exterior de una empresa química del polígono Les Comes de Igualada (Barcelona) ha causado 3 heridos leves y una espectacular nube, que en un primer momento se ha considerado como tóxica, que ha obligado a confinar, a primera hora de la mañana de este jueves, a unos 60.000 vecinos de cinco municipios, incluidos los niños que están en las escuelas y los trabajadores de la zona.

El accidente, que activó el Plan de Emergencias Químicas de Catalunya (Plaseqta) en fase de emergencia, se produjo sobre las 09:45 horas en el exterior de la empresa Simar, cuando se realizaban operaciones de carga y descarga de productos químicos y, por causas desconocidas, se ha producido una mezcla de varios de ellos que han causado una explosión y una nube de color anaranjado.



Debido a esta explosión, que causó una enorme nube de color amarillo rojizo visible desde toda la comarca del Anoia, resultaron heridas de carácter leve tres personas (un trabajador y dos transportistas), que fueron trasladadas al hospital de Igualada.



Protección Civil de la Generalitat ordenó el confinamiento de los habitantes de Igualada, Vilanova del Camí, Ódena, Santa Margarida de Montbui y Jorba, entre ellos los alumnos de las escuelas de esos municipios.



Según las primeras informaciones, la explosión se originó en una maniobra de carga y descarga por una mezcla de ácido nítrico y cloruro férrico en el patio exterior de la industria.