Los excesos de velocidad en Madrid dejan una media de 6.000 euros por hora en multas: ¿cuál es el radar más 'multón'?

Madrid se sitúa a la cabeza de España en sanciones de tráfico por velocidad. Durante 2024, los radares de la Policía Municipal emitieron 475.310 multas, con una recaudación total de 51.745.650 euros, según los últimos datos difundidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta cifra convierte a la capital en el municipio español con mayor volumen de infracciones de este tipo.

Traducido en tiempo, Madrid impuso sanciones por un valor medio de 5.907 euros cada hora. Aunque el número de denuncias bajó un 8,3% respecto a 2023, el impacto económico y la presión sancionadora siguen siendo elevadísimos.

El límite de 70 km/h, el más vulnerado

El estudio de AEA destaca que el límite de 70 km/h es el que más quebrantan los conductores. Esta velocidad es la máxima permitida en muchos tramos de la M-30 y en el radar de tramo de la A-5, dos de los principales focos de infracciones en la capital.

En concreto, en la A-5 se detectaron más excesos en sentido salida (32.082) que en entrada (21.821). El informe también subraya que el 83% de las sanciones corresponden a excesos mínimos de velocidad, multados con 100 euros, lo que indica que la mayoría de los infractores solo sobrepasaban ligeramente los límites.

M-30: epicentro de las sanciones

La M-30 sigue liderando el ranking de tramos con más denuncias. Durante el año pasado se contabilizaron 256.713 multas en esta vía, lo que representa un 54% del total de la ciudad. El radar más activo de todo Madrid se encuentra en el km 4,150, en el túnel de entrada por la Avenida de Portugal, con 53.953 sanciones.

Le siguen de cerca los radares de tramo de la A-5 (Batán), con 53.903 denuncias, y el de Sinesio Delgado, que comenzó a multar en enero y acumuló ya 48.169 multas. A pesar de estas cifras, el informe de AEA indica que las denuncias en la M-30 cayeron un 6% debido a obras de remodelación y a la inoperatividad temporal de varios dispositivos.

El radar más multón del país también está en Madrid

Además de dominar en número total de sanciones, Madrid alberga el radar más activo de toda España. Está en el kilómetro 20,2 de la M-40, cerca de Mercamadrid, en un tramo donde la velocidad está limitada a 80 km/h, a diferencia del resto de la vía, donde se permite circular a 100 km/h.

Este radar destaca por el número desproporcionado de infracciones que registra, debido en gran parte a la diferencia de límite respecto al resto del anillo de circunvalación. La ubicación y el cambio repentino de velocidad explican su altísima actividad sancionadora.

Velocidad, la infracción más habitual entre los conductores

El exceso de velocidad sigue siendo la infracción más común en las calles de Madrid. Según el informe, dos de cada tres denuncias formuladas por la Policía Municipal en 2024 fueron por este motivo. Le siguen otras infracciones como no pasar la ITV, conducir sin carné, no utilizar el cinturón de seguridad o usar el móvil al volante.

Sin embargo, algunas de estas prácticas han experimentado una ligera mejoría. Las sanciones por no usar el cinturón bajaron un 4,95%, las relacionadas con no llevar casco un 13,97% y las impuestas a propietarios por no identificar al conductor descendieron un 8,74%.

Otros focos de sanciones en las carreteras españolas

En Galicia, el radar situado en el kilómetro 478 de la A-6 (en Lugo) figura entre los más 'multones' del país, al igual que el ubicado en el km 156 de la A-3 en Valencia. En Cataluña, destacan varios tramos de la AP-7, especialmente cerca de Girona y Tarragona, con decenas de miles de sanciones al año. Andalucía tampoco se queda atrás: la A-92 en Sevilla y la A-4 en Córdoba también concentran un volumen elevado de multas. Estos dispositivos, ubicados en zonas de alta circulación y a menudo en puntos donde los límites de velocidad varían bruscamente, se han convertido en auténticos focos de vigilancia para la Dirección General de Tráfico.

