Examen del MIR 2025: 15.000 graduados en medicina se presentan para cubrir las 9.007 plazas disponibles

Hoy se celebra el examen para Médico Interno Residente (MIR), uno de los más exigentes a los que se enfrentan los profesionales de la sanidad, que tendrán que competir por un número limitado de plazas en hospitales y centros de salud públicos. También se presentan a sus propios exámenes todos lo enfermeros (EIR), farmacéuticos (FIR), psicólogos (PIR), biólogos (BIR), físicos (RFIR) y químicos (QIR).

Los centros en los que tendrán lugar las pruebas abrirán a las 15:00 horas y una hora después se abrirán los cuadernos de examen. A esta convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) asistirán 32.212 personas, que aspiran a una de las 11.943 plazas ofertadas en todas las titulaciones ya mencionadas.

Más de 15.000 graduados en medicina se postulan para cubrir una de las 9.007 plazas disponibles para formarse en una especialidad. Este dato refleja que este 2025 se ha alcanzado una cifra récord de plazas, superando en un 3% al año pasado, lo que se traduce en la necesidad de cubrir la alta demanda de pacientes que hay en la actualidad.

La principal novedad de este año es que no existe nota de norte, es decir, se podrá elegir una plaza sacando más de un cero. Aquellos que superen esta nota podrán optar a una plaza. Sin embargo, teniendo en cuenta que las preguntas incorrectas restan, si sacas una calificación negativa no podrás optar a ninguna plaza. En otras palabras, si quieres presentarte para ocupar una plaza tu resultado final no puede ser negativo.

Esta novedad ha sido recibida con gran sorpresa, ya que hasta el año pasado existía una nota mínima a partir de la que podías optar a uno de los puestos de formación. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha decidido eliminar esta nota mínima "para facilitar el acceso de profesionales a las plazas de formación".

El Ministerio de Sanidad de España ha anunciado en su página oficial toda la información necesaria de la convocatoria, incluyendo fechas para los exámenes, plazas disponibles y requisitos de participación.

Cronología de la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada 2025

La FSE está organizada siguiendo un calendario detallado y cerrado. Las fechas más relevantes son las siguientes:

Septiembre de 2024: publicación de la convocatoria .

. Octubre de 2024: se abre el plazo de inscripción .

. 25 de enero de 2025: fecha del examen .

. Febrero de 2025: publicación de los resultados provisionales .

. Marzo de 2025: publicación de los resultados oficiales .

. Abril de 2025: asignación de plazas.

Oferta por titulación

La oferta detallada por titulación para la FSE de este año es la siguiente:

Medicina : 9.007 plazas. Lo que representa un aumento del 3% respecto al 2024.

: 9.007 plazas. Lo que representa un aumento del respecto al 2024. Enfermería : 2.171 plazas. Lo que representa un aumento del 3% respecto al 2024.

: 2.171 plazas. Lo que representa un aumento del respecto al 2024. Farmacia : 352 plazas. Lo que representa un aumento del 4% respecto al 2024.

: 352 plazas. Lo que representa un aumento del respecto al 2024. Psicología : 274 plazas. Lo que representa un aumento del 11% respecto al 2024.

: 274 plazas. Lo que representa un aumento del respecto al 2024. Biología : 63 plazas. Lo que representa una disminución del 3% respecto al 2024.

: 63 plazas. Lo que representa una disminución del respecto al 2024. Física : 51 plazas. Lo que representa un aumento del 11% respecto al 2024.

: 51 plazas. Lo que representa un aumento del respecto al 2024. Química: 25 plazas. Lo que representa una disminución del 7% respecto al 2024.

Especialidades de Medicina con más oferta

Algunas especiales médicas cuentan con una mayor oferta. Normalmente, suelen ser las siguientes:

Medicina Familiar y Comunitaria.

Pediatría y sus áreas específicas.

Anestesiología y Reanimación.

Medicina Interna.

Cirugía General y del Aparato Digestivo.

¿Cómo está organizado el examen?

No se podrá abandonar el aula del examen en los primeros 60 minutos y los últimos 30 minutos del examen. Después de este tiempo, las salidas del aula tendrán que estar autorizadas por las personas responsables de la Mesa y se deberán a motivos de urgencia. El aspirante será acompañado por el personal encargado durante el examen y deberá entregar su cuadernillo, hoja de respuestas y documento de identificación. Estos serán devueltos al regresar al aula y tomar su asiento. Las salidas no otorgarán tiempo adicional.

El personal informará del tiempo restante, especialmente en la última hora, media hora y 15 minutos. Además, la hora de inicio y finalización se mostrará de manera visible. Si se necesita un certificado de asistencia o si ocurre algún problema durante el examen, debe indicarse a las personas responsables.

Al finalizar el examen, de forma ordenada, se recogerán el cuestionario, la hoja de respuestas, el cuaderno de imágenes y la calculadora. Los responsables sellarán dos copias de la hoja de respuestas y entregarán una al aspirante. No se entregarán los cuadernillos, ya que se destruirán de manera segura. Las versiones de los exámenes se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad después de la última mesa de examen.

Al salir, los aspirantes deben ser respetuosos con los demás, evitando ruidos o comportamientos inapropiados. La relación provisional de respuestas correctas se publicará en la web oficial el 27 de enero de 2025, y se podrán presentar reclamaciones electrónicas dentro de los tres días hábiles siguientes.

