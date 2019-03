Este es el mensaje de WhatsApp que una madre escribe a los padres del acosador de su hijo y que está triunfando en redes

Una usuaria ha utilizado Twitter para denunciar la situación de acoso que, presuntamente, sufre su hijo por otro alumno del centro.

@DebiQuilla asegura que "hay un niño que se mete con mi hijo cada día desde hace meses ... No sé cómo actuar sin liarla observaciones demasiado protectora ... esto es lo único que se me ha ocurrido".

A través de pantallazos de whatsApp esta usuaria manifiesta que el otro menor llama a su hijo todos los días calificativos como "palomo", "mariposa", o "flor".

@DebiQuilla añade: "A mi hijo no le duele el mote que obviamente parece llevar implícito una forma despectiva de hablar de él aludiendo a su tendencia sexual...el problema es que lo ridiculiza delante de la niña, que él con 11 años, cree que será el amor de su vida".

Prosigue diciendo que como el diálogo no ha sido efectivo "solo quería dejar constancia de que ante la actual situación y que no haya servido de nada hablar con el profesor, ya que su hijo no atiende a razones, mi hijo tiene permiso, es más su madre le anima a que le demuestre a su hijo que es una persona con el mismo derecho a merecer respeto que los demás a base de hostias. Siento haber tenido que llegar a este punto, un saludo.

