Estas son las mejores cremas para protegerte del sol este verano

La Organización de Consumidores y Usuarios ya ha realizado su análisis acerca de los mejores y peores protectores solares para nuestra piel este verano. En este análisis, se incorporan 21 nuevos productos de factor de protección solar (SPF) 50 y 50+.

La OCU ha analizado estos productos y 9 de los 21 protectores analizados contienen en su composición filtros que pueden ser considerados disruptores endocrinos, es decir, filtros que pueden alterar el correcto funcionamiento corporal y afectar a nuestra salud de manera negativa. Por ello, dicha organización asegura que "los protectores solares que incluyan estas sustancias sospechosas en su composición no pueden ser considerados de buena calidad".

En este estudio, la OCU también ha tenido en cuenta los filtros dañinos para el mar de los que se continúa abusando.

¿Cuáles son las cremas solares más idóneas?

Por su relación calidad-precio y tras su análisis, las mejores cremas solares para la OCU son:

Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5en1 50+ (12,90 euros)

Babies&Kids Sensitive Protect 5en1 50+ (12,90 euros) Garnier Delial Sensitive Advance Kids 50+ (10,90 euros)

La OCU insiste en que "no basta con un elegir un producto que proteja nuestra piel, o que proteja la sensible piel de nuestros bebés: debe tratarse además de un protector que no perjudique otras partes de nuestra salud".

El mayor peligro: el cáncer de piel

Según la Asociación Americana contra el Cáncer, el riesgo de padecer melanoma durante nuestra vida es de un 2,6% aproximadamente. La estimación del número de nuevos casos de cáncer de melanoma de piel en España en 2020 fue de 6.179 casos, de los que 2.507 serían hombres.

Además del uso adecuado de la protección solar, otras medidas preventivas que podemos tomar son utilizar gafas de sol homologadas, llevar ropa adecuada y usar sombrero o gorra que nos proteja del sol.