Esperanzadoras imágenes: el osezno rescatado con quemaduras en León se recupera favorablemente

El osezno, que presentaba quemaduras en las extremidades, está recuperándose en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid. En cuanto a su tratamiento, ya le han administrado antibioterapia preventiva, analgesia y sueroterapia. Además, no presenta fracturas y las lesiones no repercuten en su movilidad, come con normalidad y se encuentra en una instalación aislada del resto de animales.

La cría de oso fue descubierta por un vecino de la localidad leonesa Barniedo de la Reina, en las inmediaciones de la población, e inmediatamente alertó a las autoridades. Fue entonces cuando se activó un operativo formado por agentes medioambientales, celadores y la patrulla oso de la Fundación Patrimonio Natural, que acudieron a su rescate. Desde allí, la Junta de Castilla y León ordenó su traslado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de Valladolid para una examinación clínica más exhaustiva.

La cuenta oficial de Naturaleza en Castilla y León se ha pronunciado a través de su red social X.

Al observarle, se percataron de la presencia de heridas compatibles con posibles quemaduras en las almohadillas palmares. De hecho, esa misma localidad es muy cercana a Villafrea, donde el pasado 27 de julio se produjo un incendio forestal que llegó a arrasar una superficie de 9,15 hectáreas. Aún sigue en investigación y se desconoce qué es lo que pudo provocarlo, aunque se apunta a un problema con la red eléctrica. Aún así la proximidad de la zona salta las alarmas con el hallazgo del oso.

El osezno y su familia

A lo largo de estas últimas semanas se había detectado la presencia de un núcleo familiar de osos en Barniedo de la Reina: este osezno herido forma parte de una familia de una osa y tres crías.

Los veterinarios a cargo de su cuidado han resaltado que se trata de un oso pardo macho que pesa 6,4 kilos y un tamaño que dicen que es inferior al que suelen tener otros mismos osos de su especie a esa edad. Sin embargo, destacan que su evolución es favorable y que está aumentando el peso.

Ahora, la Junta de Castilla y León continúa la búsqueda del resto de familiares para comprobar si se encuentran en buen estado de salud o si también presentan quemaduras del incendio. De igual forma, se estudia cómo podría ser su reinserción en el núcleo familiar aunque es una decisión que dependerá de su evolución médica y de la rehabilitación que tenga que seguir.

