"Desgraciadamente tenemos muertos y no podemos permitir que el coronavirus se siga extendiendo por nuestra sociedad". Así justificaba el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, la resolución adoptada por la que se acota la asistencia de escolares a clases y se articula la formación a distancia. "Pedimos a todos la máxima colaboración y la máxima flexibilidad porque lo que más le preocupa, después de la salud de la población, es la calidad del sistema educativo. Por eso la CAM quiere dar los pasos adecuados para no perder los esfuerzos educativos y conseguir que el lunes se puedan seguir dando clase online o a distancia.

Es complejo, pero gracias al cuerpo docente y a todos los sistemas online y empresas que se han ofrecido, pensamos que es posible que los alumnos puedan seguir la docencia desde sus domicilios debido al coronavirus. El objetivo es no dar por perdida ninguna semana en cuanto a formación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid es consciente de que esta gestión es más fácil en secundaria, pero afirman que pondrán todos los medios a su alcance, al igual que los docentes y equipos directivos para lograrlo.

Se promoverá el teletrabajo entre los docentes

La orden dictada por Sanidad para evitar nuevos contagios por coronavirus que conlleva el cierre de la actividad docente en los centros, recomendaba que se siguiera con el servicio educativo. Esta indicación avala la decisión del gobierno autonómico que dispone que el personal docente, de administración y servicios deberá seguir yendo a los centros educativos de forma habitual. Deberán seguir las recomendaciones sanitarias y se fomentará también el teletrabajo en todos los casos que sea posible.

La resolución contra el coronavirus también recoge que no será de aplicación a los docentes y personal de los centros de 0 a 3 por no tener sentido la alternativa de formación a distancia y los educadores no tendrán que ir al centro.

Se podrá adecuar las programaciones didácticas para que los alumnos puedan seguir con ellas desde sus casas y que se adopten las decisiones para que los alumnos puedan hacer llegar a los centros sus trabajos educativos. Este objetivo se podrá lograr con la entrega online o también al regresar a las clases, una vez recuperada la normalidad.

Se mantiene la EVAU

Los alumnos preuniversitarios se podrán evaluar de la EVAU en este curso y se pide que se transmita seguridad al alumnado, por ser una prueba esencial.

También se pide que se tenga un contacto habitual de los docentes con los tutores y alumnos a través de las plataformas educativas habilitadas o las páginas web de los centros escolares.

El proceso es muy complejo y las medidas se irán perfilando en los próximos días, tal como ha comunicado el consejero de Educación.