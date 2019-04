Enfermedades reumatológicas: así afectan a los niños y adolescentes que las padecen

La Fundación María José Jove y la Liga Reumatolóxica galega en colaboración con la Xunta , han lanzado una campaña para hacer visibles los problemas y dificultades a las que se enfrentan los niños en edad escolar con enfermedades reumatológicas.

Varios niños explican por qué no les da tiempo a acabar los exámenes “a veces no termino los exámenes a tiempo, no es porque no me lo sepa sino porque me duelen los dedos y no puedo escribir” dice Mario de 14 años.

Explican sus visitas al médico y de ahí su falta de asistencia a clase. “A veces me caigo, pero no soy torpe ni un robot ni un bicho raro” cuenta Pablo, de 9 años, en el vídeo.

Desde la Fundación , con una campaña en redes sociales ,se pide que se difunda y comparta el vídeo para hacer visibles estas dolencias. Bajo los hashtags #ladiferencialamarcastú #enfermedadesreumaticas #artritisjuvenil @ligareumagalega nos recuerdan que se llaman enfermedades silenciosas porque son desconocidas para la mayor parte de la sociedad.