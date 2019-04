El Hospital Clínico de Valencia coacciona a una médico para que renuncie a una plaza: "Si entras así te haremos un informe negativo"

Una grabación difundida este martes recoge el momento en el que una anestesióloga jefe de sección del Hospital Clínico de Valencia presiona a una aspirante para que renuncie a una plaza a través de la bolsa de la Conselleria de Sanidad para trabajar en este servicio, con la advertencia de que si accede mediante esta vía, le harán un "informe negativo" y estará un mes en el puesto.

A raíz de conocerse estos hechos, la Conselleria ha advertido de que no tolerará "ningún tipo de práctica que no se ajuste a la normativa vigente" y ha asegurado que actuará "con contundencia en cuanto detecte cualquier irregularidad". En este caso, ha asegurado, según fuentes de este departamento, que en el momento en que tuvo conocimiento de la grabación se instó a la gerencia del hospital a que abriera un expediente informativo que puede convertirse en disciplinario "en función de la acreditación y gravedad de los hechos que se hayan producido".

El expediente se abrió el pasado lunes 6 de junio y está en marcha. En la conversación, la jefa de sección le traslada a la aspirante que no entienden muy bien su llamada a Personal del centro dado que había dicho que renunciaba a la plaza. "Estas plazas las movemos para gente de aquí. Lo normal para trabajar aquí es traer el curriculum y cuando hay un hueco se te avisa", le advierte.

La aspirante le pregunta entonces que para qué entonces le llaman de la bolsa, pero la anestesióloga insiste: "las plazas que salen son para gente de aquí que llevan muchos años en el servicio". "Que renuncies por favor a la plaza", le recalca, y le asegura que no pasa nada porque le penalicen por esa renuncia.

"Yo te recomiendo que no firmes porque o retiramos la plaza porque no te la vas a firmar o te convocamos mañana a las 8 y dentro de un mes te hacemos un informe negativo", le manifiesta, para subrayar que "no podemos tirar a un tio que lleva 10 años trabajando en el servicio".

"Tienes que entrar en el juego, no puedes entrar en la guerra", añade y, cuando le advierte la aspirante de que de sus palabras se desprende una amenaza, contesta: "no, pero como no vas a dar el perfil, igual el perfil no nos interesa cuando estás trabajando aquí porque no te conocemos ni has traído el curriculum ni has hecho investigación".

"A partir de ahora puedes hacer lo que quieras. Ni te voy a convencer ni me vas a convencer: Mi recomendación es que renuncies a la plaza", insiste.

La Conselleria de Sanidad, ante los hechos que se desprenden de la grabación "en la que aparentemente se está privilegiando a unos profesionales frente a otros en el acceso a puestos de trabajo a través de la bolsa de trabajo de anestesiología del hospital Clínico de Valencia", ha asegurado que ha reaccionado "de forma inmediata".

Además del expediente, ha pedido a las gerencias de todos los departamentos de salud que "extremen" la atención de las contrataciones que se realizan a través de la bolsa de trabajo "para evitar prácticas irregulares y garantizar la igualdad en el acceso a los puestos de trabajo".