El rapero Valtonyc, pendiente de entrar en prisión, realiza un concierto sorpresa en Barcelona: "No voy a pedir perdón"

El rapero mallorquín Valtonyc, condenado a tres años y medio de cárcel por injurias al Rey, ha realizado un concierto sorpresa este miércoles en el espacio Freedonia de Barcelona. Lo había anunciado poco antes en una rueda de prensa, arropado por un colectivo de 40 músicos, poetas y literatos. "A raíz de mi condena, la sociedad se está organizando para apoyarme, la mejor respuesta es la desobediencia y no caer en la autocensura", dijo.

"Nunca había pensado que esto pasaría, porque nunca he tenido miedo a la represión ni a entrar en la cárcel, lo único de lo que tenía miedo es del silencio de mi pueblo", ha añadido el rapero, que ha asegurado: "Me siento más fuerte que nunca", aunque ha lamentado que en pocos días o pocos meses deberá entrar en la cárcel para cumplir condena.

Ha argumentado que antes de acceder al tribunal europeo, la normativa obliga a pasar previamente por el Tribunal Constitucional (TC), lo que implica un año de espera, ha observado el rapero, contento de la sentencia que obliga al Estado a indemnizar a dos jóvenes por quemar fotos del Rey: "Hay un hilo de esperanza".