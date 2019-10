El padre del niño asesinado en El Ejido desvela el contenido de los audios que le mandó su hijo: "Me está pegando"

El padre del niño de siete años asesinado por su madre en El Ejido (Almería) ha denunciado en Espejo Público que no se haya hecho caso de lo que su hijo decía: había manifestado que le daba miedo irse con si madre. "No le daba de comer", lamenta el padre, que asegura que "no estaba viviendo en buenas condiciones".

Sergio ha desvelado el contenido de los audios que le envió su hijo alertando de que su madre le estaba pegando. "Abuela llama a papá y dile que venga que mamá me está haciendo daño", fue el mensaje que le envió el pequeño.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de El Ejido, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer detenida por la muerte de su hijo, quien fue hallado sin vida el jueves en el coche de la progenitora.

El hombre cuenta que llevaba desde desde abril de 2017 separado de su mujer, desde que ella le puso "una denuncia" por malos tratos. "Se celebró un juicio en febrero de este 2019 y yo salí absuelto", ha asegurado

"Cuando me lo comunicaron, a partir de abril, a ella le quitaron la subvención que tenía por mujer maltratada", cuenta. "Cuando le quitan la pensión ella quiere volver conmigo pero es que yo, a raíz de que me quitaron la orden de alejamiento, sentía miedo cada vez que se me acercaba", reconoce el hombre.