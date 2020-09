El investigador Bonaventura Clotet, referente mundial en vacunas: "La vacuna contra el coronavirus puede tardar dos o tres años"

La fuga de talento científico resulta más crítica en estos tiempos de pandemia de coronavirus. Para resolver todas las dudas, el médico e investigador Bonaventura Clotet, uno de los expertos en vacunas de referencia en el mundo, contesta a las preguntas en directo de Matías Prats en Antena 3 Noticias Fin de Semana.

¿Cree que esta situación cambiará las prioridades y se destinarán más fondos a investigación?

Eso sería lo deseable, que los distintos gobiernos prioricen la investigación y destinen muchísimo más dinero al hallazgo de tratamientos y de fármacos para las distinas enfermedades. Lo importante es poder centrarse en la salud humana y en la salud animal para también poder prevenir las infecciones, a lo que se destina poco dinero en general.

¿De qué trata el estudio internacional en el que participa?

Estamos en varios proyectos internacionales en los que también participan otros hospitales de España y lo que buscamos son tratamientos que bloqueen al virus en la fase muy inicial y que, por lo tanto, impidan la progresión hacia las fases evolucionadas. Estamos en una prueba de concepto a nivel ambulatorio con tratamiento de suero de pacientes convalecientes que han superado la enfermedad que está soportado por la compañía Grifols y que este estudio permitirá poder demostrar si de inmediato el tratamiento en los primeros síntomas evita la evolución del virus.

Hay muchos más fármacos que se están ensayando, algunos de compañías españolas e internacionales, y sobre todo formamos parte de un proyecto internacional que en España coordina Roger Paredes en el cual estamos investigando distintos fármacos. En concreto, anticuerpos monoclonales que pueden ser muy potentes para bloquear al virus.

Lo que queremos es encontrar una combinación que evite esta progresión porque yo creo que la solución de esta pandemia tiene que venir por esos tratamientos precoces que eviten que las personas mueran y por el diagnóstico muy inmediato y rápido a través de los test rápidos de diagnósticos del virus, que son muy sencillos, baratos y los estamos validando.

Esto sería un cambio completo de escenario porque si usted puede diagnosticar en 10 minutos y eso es muy barato, puede estar confinando mucho mejor y controlando mejor la epidemia.

Usted ha señalado que la vacuna tardará dos o tres años

Me encantaría poder decir que la tendremos en dos semanas, pero esto puede tardar dos o tres años en llegar. Probablemente dispondremos de vacunas antes, pero saber que la que la vacuna va a prevenir la infección, que no va a ocurrir nada y que va a durar lo suficiente va a tardar mucho tiempo. De hecho, ya ha habido reinfecciones, por lo que la protección que desarrollaron en febrero no ha durado mucho.

Se puede dar que tengamos el mismo problema con la vacuna o no, pero hay que saber cuánto dura y qué tipo de respuesta protectora nos hace desarrollar porque podría no ser lo más favorable.

Todo esto solo se consigue con tiempo y a veces la presión quiere que resolvamos los problemas en una semana, y ojalá fuera así, pero no tenemos la barita mágica.