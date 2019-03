El fuego obliga a desalojar a unos 120 vecinos de Gazolaz, cerca de Pamplona

El foco del incendio se ha iniciado en el municipio de Arazuri, hasta donde se han desplazado dos helicópteros y brigadas de bomberos de los parques de Cordovilla, Estella y Tafalla, que ya previamente habían trabajado en el control de otro incendio en Esparza de Galar, también en la comarca de Pamplona.



Ayudado por el viento, el incendio de Arazuri ha arreciado al coger arbolado y ha quedado fuera de control, de forma que ha superado un monte cercano hasta acercarse a la zona de Zizur, por lo que se ha decidido desalojar el pueblo de Gazolaz, "no por riesgo de llamas, sino por el humo y para evitar intoxicaciones".



No todos los vecinos han accedido al desalojo, por lo que desde Protección Civil se les ha conminado a permanecer en sus viviendas con las puertas cerradas, ya que "no hay riesgo de que lleguen las llamas" y se trata de "una decisión preventiva".



Por el momento se desconocen tanto las causas como la extensión del incendio.