Efemérides de hoy 8 de agosto de 2022: ¿qué pasó el 8 de agosto?

Tal día como hoy, el 8 de agosto de 2010, aludes de lodo y roca, provocados por lluvias torrenciales, sepultan la comarca china de Zhouqu, en la provincia de Gansu. Desprendimientos de terreno originados por las lluvias torrenciales en el distrito de Zhouqu, provincia de Gansú, al noroeste de China, con 1.435 fallecidos, y unas 45.000 personas evacuadas. Debido a las fuertes lluvias, la tierra se desprendió y se fue la electricidad, mientras que el río Bailong se desbordó y las aguas arrastraron a muchas personas.

El 8 de agosto de 1992, el atleta español Fermín Cacho gana el oro olímpico de los 1.500 en Barcelona. Era uno de los protagonistas de la época en la lucha del atletismo pero siempre había estado a la sombra del argelino Nourredine Morceli, campeón del mundo. Pero el 8 de agosto de 1992, todo cambió. Fermín Cacho, que atacó en los últimos 300 metros, se impuso a todos los favoritos y cruzó la meta con un tiempo de 3.40.12 para conseguir el primer oro del atletismo español. “A falta de doscientos metros, me di cuenta de que estaba en estado de gracia y que habría ganado igual. Herold quiso pasar a Chesire por la calle dos, y este, que iba por la uno, se abrió para obstaculizarle un poco. Vi el hueco y me grité: a tope, Fermín, a tope. Ahora o nunca. Y ataqué, ataqué con el alma, con el corazón, a reventar. Al pasar junto a Chesire le metí un poco el codo, cambié el ritmo y volé. Cuando faltaban ochenta metros, vi que era campeón. Soy campeón, campeón olímpico. He ganado. He conseguido lo que venía a buscar”, relataba el atleta textualmente al proclamarse ganador olímpico. Fermín gana el oro con una marca de 3:40.12, peor tiempo que en la clasificación y en la semifinal.

¿Qué pasó el 8 de agosto?

1974: Dimisión del presidente de EEUU Richard Nixon por el 'escándalo Watergate'.

1979: El presidente iraquí, Saddam Hussein, ejecuta a 22 opositores bajo el pretexto de querer derrocarle.

1983: Carl Lewis gana el oro en 100 metros en el primer Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Helsinki.

1988: La ONU anuncia un alto el fuego entre Irán e Irak tras ocho años de guerra.

2001: La NASA logra, después de cinco intentos fallidos, lanzar al espacio la sonda Génesis, con la misión de mostrar el viento solar y el material que formó los planetas.

2017: La Comisión Europea aprueba definitivamente la compra del Banco Popular por el Santander.

2020: El gobierno de Isla Mauricio declara el "estado de emergencia medioambiental" por un vertido de petróleo provocado por un barco varado en sus costas.

¿Quién nació del 8 de agosto?

1921: Esther Williams, actriz y nadadora estadounidense.

1929: José Luis Borau, cineasta español.

1937: Jorge Cafrune, cantante argentino.

1953: Nigel Mansell, piloto británico de Fórmula-1.

1956: Cecilia Roth, actriz argentina.

1964: Giuseppe Conte, político italiano.

1981: Roger Federer, tenista suizo.

¿Quién murió el 8 de agosto?

2006: Gustavo Arcos, disidente cubano.

2009: Dani Jarque, jugador de fútbol español.

2010: Patricia Neal, actriz estadounidense.

2012: Sancho Gracia, actor español.

2017: Jorge Zorreguieta, político argentino, padre de la reina Máxima de Holanda.

2018: José Luis Sánchez, escultor.

2020: Pere Casaldàliga, obispo español, defensor de los derechos de los indígenas.

¿Qué se celebra el 8 de agosto?

Hoy 8 de agosto se celebra el Día de Cantabria, el Día Internacional del Gato (por IFAW), y el día Internacional del Orgasmo Femenino.

Horóscopo del 8 de agosto

Los nacidos el 8 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 8 de agosto

Hoy, 8 de agosto, se celebran los Santos Domingo de Guzmán, Emiliano y Ciriaco.