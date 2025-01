Efemérides de hoy 30 de enero de 2025: ¿Qué pasó el 30 de enero?

Un 30 de enero, pero de 1979, nace el Carlos Latre, humorista, actor, actor de doblaje, presentador, showman e imitador. Nacido en Castellón de la Plana, Latre cuenta con una amplia trayectoria profesional. Vinculado desde 1999 a los medios de comunicación, trabajó como jurado del programa Tu Cara Me Suena desde el año 2011 hasta el 2024. También se le ha podido ver en otros concursos como Me Resbala. Además, ha trabajado como actor de doblaje en películas como 'Garfield', 'La increíble pero cierta historia de Caperucita Roja' y 'El libro de la selva 2', siendo galardonado en 2004, con el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión, ha fundado su propia empresa de comunicación y talento 'Olivia Beyond the Talent' y la primera escuela de formación en imitación y entretenimiento 'Comedy Studio'.

El 30 de enero de 2022, el tenista español Rafa Nadal hace historia con su triunfo en el Open de Australia al ser el primer tenista en conseguir 21 títulos de Grand Slam. Tras vencer al ruso, Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia en un partido que duró 5 horas y 24 minutos. Arropado por la afición, Rafa Nadal demostró una vez más, que era uno de los mejores tenistas del mundo ganando al deportista ruso en 5 sets.

¿Qué pasó el 30 de enero?

.- Mueren 352 personas en el naufragio del vapor alemán 'Elba' en el Mar del Norte.

1920.- Un incendio destruye el Teatro Lírico, también conocido como Grant Teatro de Madrid.

1930.- El gobierno del general Berenguer sustituye en España al del general Primo de Rivera.

1933.- Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller de Alemania y abre el camino del Tercer Reich.

1986.- El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, jura la Constitución en un acto solemne en el Congreso.

1992.- El Consejo de Ministros de Exteriores de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa admite en Praga a diez repúblicas ex soviéticas y pasa de 38 a 48 miembros.

1997.- Nace la televisión digital en España con la presentación oficial de Canal Satélite Digital.

2013.- Corea del Sur lanza con éxito al espacio su primer cohete fabricado parcialmente con tecnología local.

2018.- El día de su 50 cumpleaños el rey Felipe VI impone el Toisón de Oro a su hija la Princesa Leonor.

¿Quién nació el 30 de enero?

.- Manuel López Quiroga, músico español.

1921.- Telmo Zarraonaindía, 'Zarra', futbolista español.

1927.- Olof Palme, político sueco.

1930.- Gene Hackman, actor estadounidense.

1968.- Felipe VI, Rey de España.

1974.- Christian Bale, actor británico.

1979: Carlos Latre, humorista y actor español.

¿Quién murió el 30 de enero?

.- Lola Cardona, actriz española.

2008.- Marcial Maciel, sacerdote mexicano, fundador de los Legionarios de Cristo.

2013.- Patty Andrews, cantante estadounidense.

2018.- Azeglio Vicini, seleccionador italiano de fútbol.

2021.- Manuel Salinas, pintor español.

2022.- Suylén Milanés, cantante y productora musical cubana, hija del también músico Pablo Milanés.

2023.- Alexis Ravelo, escritor.

¿Qué se celebra el 30 de enero?

Horóscopo del 30 de enero

Santoral del 30 de enero

Hoy, 30 de enero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas y el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.Los nacidos el 30 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.Hoy, 30 de enero, se celebra san Lesmes, san Abad, san Félix y santa Martina.