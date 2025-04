Efemérides de hoy 16 de abril de 2025: ¿Qué pasó el 16 de abril? 

El 16 de abril de 2003, se firma el Tratado de Atenas para la incorporación de diez países a la Unión Europea. El Tratado de Atenas o Tratado de Adhesión de 2003 surge en el contexto de la ampliación más grande de la historia de la Unión Europea, lo que marca el final de la división política y económica que existía en Europa durante la Guerra Fría.

Los diez países que se adhieren a la UE y firman el tratado son: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que suman 75 millones de habitantes a la Unión Europea.

Sin embargo, antes de firmar el acuerdo, estos países debían pasar por una serie de negociaciones y cumplir con los conocidos “criterios de Copenhague”; para los que tuvieron que llevar a cabo reformas políticas, económicas y legislativas.

El Tratado de Atenas se firma el 16 de abril de 2003, pero entra en vigor el 1 de mayo de 2004 y es entonces cuando los diez países se convierten oficialmente en miembros de la Unión Europea. Nace la UE de los 25.

Para la Unión Europa, la ampliación supone una mayor estabilidad económica, política y seguridad. Además, es una forma de consolidar la democracia y asegurar la paz del continente.

El 16 de abril de 1964, la banda británica The Rolling Stones lanza su álbum debut y homónimo 'The Rolling Stones'. Los temas del disco se caracterizan por tener un estilo rock, blues y R&B e incluye éxitos como “A Tears Go By” o “I Can’t Get No Satisfaction”. Gracias a este álbum, la carrera de la banda británica despega y llega a consolidarse como uno de los mayores grupos musicales de la industria.

¿Qué pasó el 16 de abril?

1866.- Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, que duró hasta 1870 y costó a este país medio millón de muertos y la ruina económica.

1871.- Constitución del Imperio alemán, que permaneció vigente hasta la revolución de noviembre de 1918.

1880.- Se constituye el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

1912.- La norteamericana Harriet Quimby se convierte en la primera mujer que cruza en avión el canal de la Mancha.

1924.- Fundado en Estados Unidos el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company.

1947.- Bernard Baruch acuña el término "guerra fría" para describir la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

1948.- Se funda en París la Organización Europea de Cooperación Económica, uno de los primeros pasos para la unidad europea y el futuro Mercado Común.

1964.- La banda británica The Rolling Stones lanza su álbum debut y homónimo 'The Rolling Stones'.

1980.- Los Reyes de España presiden en Madrid la reapertura del Teatro Español, cerrado desde el incendio de 1975.

2004.- El socialista José Luis Rodríguez Zapatero es investido presidente del Gobierno español.

2013.- La tonadillera Isabel Pantoja es condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, así como su expareja Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella.

¿Quién nació el 16 de abril?

1889.- Charles Chaplin, "Charlot", cineasta británico.

1921.- Peter Ustinov, actor británico.

1927.- Joseph Ratzinger, papa Benedicto XVI.

1940.- Margarita II, reina de Dinamarca.

1951.- Marcelino Iglesias, político socialista español, expresidente de Aragón.

1972.- Conchita Martínez, tenista española.

2008.- Eleonor, princesa de Bélgica.

¿Quién murió el 16 de abril?

1828.- Francisco de Goya, pintor español.

1943.- Carlos Arniches, dramaturgo español.

1972.- Yusunari Kawabata, novelista japonés, Nobel de Literatura 1968.

1973.- Nino Bravo, cantante español.

1996.- Tomás Gutiérrez Alea, cineasta cubano.

1997.- Emilio Azcárraga Milmo, magnate mexicano propietario de Televisa.

2002.- Juan José Oliveira, escultor español.

¿Qué se celebra el 16 de abril?

Hoy, 16 de abril, se celebra el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.

Horóscopo del 16 de abril

Los nacidos el 16 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 16 de abril

Hoy, 16 de abril, se celebran santa Engracia, san Toribio de Liébana y san Calixto.