Efemérides de hoy 13 de enero de 2025: ¿Qué pasó el 13 de enero? 

Tal día como hoy 13 de enero, pero de 1966, nace el actor de cine y piloto de carreras estadounidense, Patrick Dempsey. Dempsey ha aparecido en películas como You Can’t Buy Me Love (1987), Loverboy (1989), Sweet Home Alabama (2002), Enchanted (2007), Valentine’s Day (2010) o Bridget Jones’ Baby (2016). Sin embargo, se le conoce sobre todo por su papel protagonista como el neurocirujano, Derek Shepherd, en la serie Grey’s Anatomy, de la que formó parte durante once temporadas (2005-2015) y por la que fue nominado al Premio Emmy.

Con 12 años le diagnosticaron dislexia y en una entrevista con Barbara Walters en 2008 confesó que cree firmemente que la dislexia contribuyó a “forjar el hombre que es hoy en día” y que le ha impulsado “a seguir luchando”. Además, añadió que “nunca se ha dado por vencido”.

Además de la actuación, Patrick Dempsey tiene otra gran pasión: ser piloto de carreras de coches. Desde 2004 a 2015, compitió en diferentes campeonatos de Gran Turismos como el Campeonato Mundial de Resistencia o American Le Mans Series. En 2006 fundó el equipo Dempsey Racing.

Un 13 de enero, pero de 1969, The Beatles lanzan el álbum “Yellow Submarine”. Yellow Submarine es el undécimo álbum de la banda inglesa, The Beatles, lanzado el 13 de enero de 1969 en Estados Unidos y el 17 de enero en el Reino Unido.

Se publicó como la banda sonora de la película de animación, Yellow Submarine, estrenada en Londres en julio de 1968. El álbum está formado por seis canciones de The Beatles, cuatro canciones nuevas originales y las ya publicadas, Yellow Submarine y All You Need Is Love. El resto del álbum es una regrabación de la banda sonora orquestal de la película. Yellow Submarine alcanzó el top 5 en Reino Unido y Estados Unidos.

¿Qué pasó el 13 de enero?

1750.- Tratado de Madrid, suscrito por España y Portugal para definir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur.

1824.- Promulgación, bajo el reinado de Fernando VII, de la Real Cédula por la que se crea la Policía General del Reino, antecedente histórico de la actual Policía Nacional.

1898.- El escritor francés Emile Zola publica su famoso artículo “J'Accuse” (Yo acuso) en el diario L'Aurore.

1908.- El francés Henri Farman logra un vuelo de mil metros con un avión biplano, en un circuito cerrado.

1915.- Un terremoto destruye la ciudad de Avezzano (Italia) y provoca la muerte de más de 30.000 personas.

1969.- The Beatles lanzan el álbum “Yellow Submarine”.

1986.- Comienza la televisión matinal en España con el programa “Buenos Días” de TVE.

1992.- Publicada la constitución de Mongolia, que establece la democracia parlamentaria y el sufragio universal.

1993.- Acuerdo en París para la prohibición de armas químicas.

2019.- Julen Roselló, un niño de 2 años, cae a un pozo en Totalán (Málaga). Su cadáver fue rescatado 13 días después, tras un impresionante trabajo de ingeniería.

2022.- La reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés tras el escándalo por su presunta implicación en un caso de abuso sexual.

2023.- La canción de Shakira y Bizarrap, bate récords en Youtube: 64 millones de reproducciones en 24 horas.

¿Quién nació el 13 de enero?

1900.- Gertrude Cox, estadística estadounidense.

1919.- Robert Stack, actor estadounidense.

1938.- Gregorio Peces-Barba, profesor y político español.

1958.- Paco Buyo, futbolista español.

1966.- María de la Pau Janer, escritora española.

1977.- Orlando Bloom, actor británico.

1990.- Liam Hemsworth, actor australiano.

1997.- Egan Bernal, ciclista colombiano.

¿Quién murió el 13 de enero?

1691.- George Fox, místico inglés, fundador de la comunidad religiosa de los cuáqueros.

1941.- James Joyce, escritor irlandés.

2002.- José María Sánchez-Silva, periodista y escritor español.

2009.- Patrick McGoohan, actor estadounidense.

2016.- Ignacio Salas, periodista y presentador de televisión español.

2017.- Lord Snowdon, fotógrafo británico y exmarido de la princesa Margarita de Inglaterra.

2024.- Fallece Miguel Barroso, exsecretario de Estado de Comunicación y directivo de PRISA.

¿Qué se celebra el 13 de enero?

Hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Depresión.

Horóscopo del 13 de enero

Los nacidos el 13 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 13 de enero

Hoy, 13 de enero, se celebran los santos Hilario de Poitiers, Godofredo y santa Verónica.