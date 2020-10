El Comité Clínico argumenta las restricciones en Ourense y Barbadás: "Vimos una bomba vírica"

El Consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, junto al comité técnico que vigila la evolución de la pandemia de coronavirus en Galicia han explicado la necesidad, con los datos actuales, de restringir la movilidad en Ourense y Barbadás.

Para adoptar esta medida se han basado, dicen, en criterios técnicos y científicos:" Las medidas que hemos puesto en marcha han funcionado. Y es lo que esperamos, que también funcione en Ourense".

Han asegurado que la situación de la pandemia es estable en Galicia, con cierta tendencia a la baja, pero no es una situación homogénea: "Vimos una bomba vírica con centro en Ourense y Barbadás".

Así están los datos

En la capital se registra una tasa acumulada en los últimos 14 días de 417,2 casos y un tercio de ucis están ocupadas.

Son cifras cuatro o cinco veces por encima de la media gallega. Se han contabilizado 138 nuevos casos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada de la comarca ourensana es de 219,7 a 7 días y de 259,4 a 14 días. En PCR positivas, en la comarca es del 11 %.

En Barbadás hay una incidencia de 280,9 de IA en 7 días.

Con estos datos, era inevitable, dicen, adoptar medidas. Repiten que no se trata de un confinamiento: "No queremos castigar a nadie sino prevenir el contagio" sino de restricciones a la movilidad, "que no vayan a otros territorios" pero sí se podrá realizar tareas esenciales.

Tanto la Consejería como el Comité Científico insisten en que para ello se basan en criterios técnicos y científicos y no sólo en los tres parámetros marcados por el ministerio de sanidad en cuánto a número de contagios por cada 1000.000 habitantes o positivos en pruebas PCR.

También se prohíben las reuniones de no convivientes en los concellos de Barbadás, Verín y O Barco de Valdeorras. Esta restricción se mantiene también en Ourense, donde ya estaba vigente desde el pasado viernes.

Todas estas medidas entrarán en vigor a partir de la madrugada del jueves.