Premios Emmy 2020: Dónde ver las series nominadas en los Emmy

La gala de los Premios Emmy 2020 del domingo 20 de septiembre será muy diferente a la de otros años. La pandemia del coronavirus está marcando todos los eventos relevantes a nivel mundial y los premios de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos no iban a ser menos. El presentador Jimmy Kimmel será el encargado de hacer de maestro de ceremonias.

La gala de los Emmys tendrá carácter virtual y se celebrará en remoto un 71% según las previsiones de los organizadores. Por tanto, los nominados a los Emmys podrán seguir la ceremonia más importante de la industria televisiva desde sus propias casas. Una peculiaridad que hará todavía más única la entrega de premios aunque este año no haya alfombra roja ni grandes números musicales en directo. La cadena ABC será la encargada de hacer la retransmisión en directo.

El pasado mes de julio se dieron a conocer todas las series nominadas a los Emmy. La gran triunfadora fue Watchmen que alcanzó 26 candidaturas. El segundo puesto fue para La maravillosa señora Maisel, con 20 nominaciones, y el tercero compartido para Succesion y Ozark, con 18 nominaciones a los Emmy cada una. El próximo día 20 conoceremos a los ganadores.

Cómo ver las series nominadas

Son muchas las categorías que forman los Emmy. De hecho, una semana antes de la ceremonia del día 20 se celebrarán las galas de entrega de los premios creativos y artísticos, que reúnen unas 80 categorías. Serán los días 12 y 13 y también se hará de forma virtual. Para ponernos al día con la gala de los Premios Emmy 2020 no hay mejor plan que hacer un repaso por las series nominadas pero, ¿dónde podemos seguirlas?.

Las series nominadas a mejor comedia en los Emmy 2020 se pueden ver en España a través de distintas plataformas y cadenas de televisión. En Netflix se puede ver 'Dead To Me', 'The Good Place' o 'El método Kominsky'. En HBO España se pueden ver también varias series nominadas a mejor comedia, concretamente, 'Larry David', 'Insecure' o 'Lo que hacemos en las sombras'. 'La maravillosa Sra. Maisel' se puede seguir en Prime Video y 'Schitt's Creek' está disponible en Movistar+.

En la categoría de mejor drama nos encontramos con ocho series muy diferentes. Juego de Tronos fue la ganadora en 2019 y, por tanto, este año no podrá revalidar su corona. Para ver The Mandalorian hay que apostar por la nueva plataforma Disney+. Pero la gran triunfadora vuelve a ser Netflix con tres nominadas entre sus filas: The Crown, Ozark y Stranger Things. Better Call Saul divide sus temporadas entre esta plataforma y Movistar+. Lo mismo sucede con El cuento de la criada (The Handmaid's Tale) que se puede ver en estos momento en Prime Video y HBO. En esta última se pueden seguir las dos últimas series nominadas al Emmy a mejor drama: Killing Eve y Succession.

Finalizamos el repaso a dónde ver los nominados a los Emmys 2020 con la categoría de miniserie. Aquí se agrupan las ficciones de carácter limitado que se han podido ver en el último año. La gran favorita del año y con mayor número de nominaciones es Watchmen, que se puede seguir a través de HBO, al igual que sucede con el drama Little Fires Everywhere y con Mrs America. Las otras dos nominadas a mejor miniserie forman parte del catálogo de Netflix. Creedme y Unorthodox son las escogidas.