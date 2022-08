Diez años de manifestaciones: la trágica situación de un pueblo burgalés que lucha por mejorar sus puentes en el Canal de Castilla

Hace 10 años, una desgracia sacudía a la localidad de Zarzosa de Río Pisuerga, un pequeño pueblo de la provincia de Burgos. Un accidente se llevó la vida de seis personas y los vecinos no lo olvidan. Aseguran, que las medidas de seguridad en esta carretera situada sobre el Canal de Castilla, brillan por su ausencia a ambos lados del mismo desde entonces. Circular por esta zona a altas horas de la noche es considerada por los vecinos, como una actividad de riesgo.

A pesar de las insistencias de los habitantes durante esta década, sus manifestaciones parecen no haber sido suficientes para poner fin a un problema que les quita el sueño. "Nos da muchísimo pánico pasar por los puentes y saber que puede volver a suceder otra desgracia. Intentamos evitarlos e ir por carreteras alternativas", aseguraba a Antena 3 Noticias una de las vecinas.

Manifestaciones que no cesan

El pasado martes, nuevamente, se citaba a los vecinos a través de redes sociales y mensajes de Whatsapp para manifestarse en busca de mejoras en las infraestructuras de estos puentes, sin curvas cerradas y con distintos recorridos para maquinaria agrícola y coches. "Queremos que de una vez por todas se señalicen, se iluminen y a ser posible modernizar los pasos de los canales, para que sean más anchos." Pero, sobre todo, lo que los vecinos de esta pequeña localidad no quieren es "volver a pasar por lo mismo". Todavía no hay fecha para la próxima manifestación, pero lo que tienen claro es que harán "todo lo posible y necesario hasta que les hagan caso y mejoren todos los puentes", han declarado.

Los vecinos en su última manifestación el 14 de agosto | Antena 3 Noticias

Los vecinos han asegurado que desde el Ayuntamiento, "no prometen nada" e incluso instan en que "ni siquiera los escuchan". Eso sí, afirman que " arreglaron el puente donde sucedió el accidente años después, tras las manifestaciones, firmas y reuniones". Según los afectados, no se pone remedio a este problema ya que "no les interesa invertir dinero en un pueblo pequeño donde hay poco tráfico".

Una década de un accidente que ha marcado a una generación

Hace 10 años, un trágico suceso sacudía a la localidad burgalés. Seis personas fallecieron en un accidente cuando un coche ocupado por tres mujeres y tres niños se precipitaba por el paso del Canal de Castilla, cayéndose al agua y provocando el ahogamiento de todos los ocupantes. "La muertes han afectado muchísimo. Eran conocidos por todos, ya que es un pueblo pequeño (...)Nada ha vuelto a ser lo mismo desde entonces". aseguraba una vecina.

Ascienden los accidentes en carretera en España

La DGT compartió imágenes de accidentespara concienciar a los conductores del peligro de las imprudencias en carretera. En su campaña, la Dirección General de Tráfico advierte también del aumento de las personas fallecidas en autopistas y autovías y que son muchos los que no hacían uso de los accesorios de seguridad en el momento del accidente, en concreto el cinturón y el casco, en el caso de los ciclistas.